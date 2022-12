La pista de Cristina Pedroche sobre su vestido de Nochevieja: muchos flecos y pocas costuras

Cristina Pedroche, reina de la nochevieja, ya está lista para despedir el año una vez más, y es que 2022 ya tiene los días contados. En apenas dos semanas vendrán nuevos objetivos, retos e ilusiones, pero de lo que más ganas tenemos es de ver con qué modelito va a aparecer la presentadora este año. Bien es cierto que el año pasado 2021 no tuvo mucho éxito con su 'look' de metamorfosis, pero sí que dio mucho de qué hablar, como siempre. Las despedidas más sorprendentes siempre son en su compañía, sin duda. ¿Pero cómo irá este año?

Entre flecos y en bambalinas ha publicado un post en Instagram que dice: "Ahora sí que sí… Empieza la cuenta atrás 🍇❤️" con el hashtag 'PedrocheCampanadas'. ¡Primera pista!

Con casi 17.000 'likes', la colaboradora de 'Zapeando' comparte con sus seguidores un 'look' muy elegante, de dos piezas y que no tiene nada que ver con el del año pasado. Esta vez presentará junto a su compañero Chicote, de nuevo, las campanadas.

A raíz de esta publicación, sus compañeros del programa de 'La Sexta', le han intentado sonsacar detalles sobre el vestido y sobre cómo se presentará la noche de las 12 uvas.

Efectivamente, Cristina ha confesado irónicamente que en su publicación "hay una pista en este 'look', y es que no tiene nada que ver con el del día 31". ¡Y lo más impresionante! Ha contado que el vestido aún no está terminado y que "a lo mejor no solo se cose" ¡¿Cómo?!

Con esta referencia, a todos nos ha recordado al desfile de París de la mismísima Bella Hadid. "Hay trozos de vestidos y cosas", afirma.

Bien rápida ha estado su compañera María Gómez, que le preguntó al momento: "¿Eso significa que hay parte del vestido que se va a acabar en directo?, a lo que Pedroche ha respondido: "Es el año que más cosas pasan". ¡No podemos esperar!

Y en cuanto a la temática, destaca que "hay un discurso maravilloso y muchísimo trabajo detrás". Así que, como podemos comprobar, no se va a poner lo primero que pille. Hasta que nos tomemos las uvas, será Cristina la que esté en boca de todos y después, seguramente, también.