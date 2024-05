Esta es la lista de representantes y de las canciones de Eurovisión 2024

Eurovisión 2024 ya se ha puesto en marcha con la disputa de la primera semifinal y, por tanto, con las primeras eliminaciones. En el camino a la gran final, hasta 37 países han presentado a sus candidatos, cada uno de ellos con una canción que aspira (o aspiraba) a ser la elegida por el público y el jurado y llevarse el codiciado Micrófono de Cristal.

Las casas de apuestas muestran que el top 10 fluctúa de forma constante, con el aspecto musical siendo únicamente uno de los puntos a valorar junto a la puesta en escena, la coreografía, el vestuario... Y, por supuesto, las actuaciones en las semifinales jugarán un papel muy relevante a la hora de determinar quién tiene más papeletas para conseguir el premio. El croata Baby Lasagna, con su 'Rim Tim Tagi Dim', parece la opción más sólida para ganar, aunque el suizo Nemo y su 'The code' y la italiana Angelina Mango con 'La noia' tendrán serias posibilidades de alzarse con la victoria en Suecia. Las ucranianas alyona alyona & Jerry Heil, que cantarán 'Teresa & María', y la representante irlandesa Bambie Thug, con 'Doomsday Blue' completan el top 5.

Todas las canciones de Eurovisión 2024

El dúo Nebulossa representará a España con 'Zorra'.

Isaak es el candidato alemán y canta 'Always On The Run'.

Slimane representa a Francia con su 'Mon Amour'.

Angelina Mango, una de las favoritas, canta para Italia 'La noia'.

Reino Unido estará representado por Olly Alexander, que interpretará 'Dizzy'.

Suecia jugará en casa con 'Unforgettable', en la voz de Marcus & Martinus.

Los australianos Electric Fields no convencieron con 'One Milkali (One Blood)' y fueron eliminados en la primera semifinal.

Azerbaiyán escogió como representante a Fahree, con 'Özünla Apar', pero que no consiguió pasar el filtro de la primera semifinal.

'Liar' es el tema de Silia Kapsis, la elegida de Chipre.

Baby Lasagna es el gran favorito para ganar. El croata cantará 'Rim Tim Tagi Dim'.

Desde Eslovenia llega Raiven con 'Veronika', un tema con mucha magia.

Windows95man fue la apuesta de Finlandia con su 'No Rules!'.

Desde Irlanda, Bambie Thug y su 'Doomsday Blue' están en el top5 de favoritos.

Islandia envió a Hera Björk, que cantó 'Scared Of Heights' en la primera semifinal, donde quedó eliminada.

Silvester Belt es el representante de Lituania. Cantará 'Luktelk'.

Luxemburgo ha escogido a TALI, que interpretará 'Fighter'.

Natalia Barbu representaba a Moldavia con 'In The Middle', pero no pasó el corte de la primera semifinal.

Polonia optaba al Micrófono de Cristal con LUNA, que ha llevado a Malmö su 'The Tower', pero que cayó en la primera semifinal.

iolanda y su 'Grito' son la apuesta de Portugal.

Teya Dora es la representante de Serbia. Cantará 'Ramonda'.

alyona alyona & Jerry Heil son la elección de Ucrania, y en Suecia lucirán su 'Teresa & Maria', una de las favoritas.

Albania envía a Besa Kokëdhima, que interpreta 'TITAN'.

Ladaniva es la apuesta de Armenia. Canta 'Jako'.

'We Will Rave', en la voz de Kaleen, representará a Austria.

Mustii es la opción de Bélgica cantando 'Before The Party's Over'.

Saba y 'SAND' son la elección de Dinamarca para esta edición.

5Miinust x Puuluup, los representantes de Estonia, tienen el tema con el título más largo: '(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi'.

Nutsa Buzaladze es la enviada por Georgia y cantará 'Firefighter'.

Grecia opta por Marina Satti y su 'ZARI'.

Varias voces se opusieron a la participación de Israel debido al conflicto armado en la Franja de Gaza, pero finalmente han enviado a Suecia a Eden Golan, que interpretará 'Hurricane'.

Estonia ha elegido como representante a Dons, que canta 'Hollow'.

Joost Klein lleva a Malmö la pegadiza 'Europapa' para representar a Países Bajos.

Sarah Bonnici defenderá el pabellón de Malta con 'Loop'.

Noruega envía a Gåte para que cante 'Ulveham'.

Aiko cantará 'Pedastal' para representar a la República Checa.

Megara es la opción de San Marino para triunfar en Malmö, y lo intentarán con un tema en español, '11:11'.

Suiza es una de las máximas favoritas con 'The code', que canta Nemo.