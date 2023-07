Cristina Pedroche y la contundente decisión sobre el futuro de su hija Laia: "Levanto mucho odio"

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz son padres de una niña / Agencias

2 Se lee en minutos P. T.



Cristina Pedroche daba a luz el pasado 14 de julio a su primera hija en común con el chef Dabiz Muñoz. Su inesperado nacimiento ha puesto a la pareja bajo el foco mediático en varias ocasiones, entre ellas tras la decisión de la colaboradora de poner su apellido por delante del de su marido. Y es que, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz atraviesan una de las etapas más dulces de su hija, con quien permanecen en su vivienda situada en La Finca, una de las urbanizaciones más exclusivas de Pozuelo de Alarcón, Madrid.

La presentadora, que dio a luz a la pequeña empleando técnicas de hipnoparto, ha compartido los primeros detalles de su vida como madre primeriza junto a su marido a través de su perfil de Instagram o Tik-tok. Sin embargo, una contundente decisión que la pareja ha tomado de cara al futuro de su hija Laia, pone de vuelta a Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz bajo el punto de mira: no mostrarán a su hija en redes sociales ni medios de comunicación.

"No quiero imaginar lo que podría ser si lo hago"

Noticias relacionadas

Y es que, la que se estrenaba como presentadora de 'Password' el pasado viernes 28 de julio, ya sabe lo que es estar expuesta a las críticas y los comentarios de negativos en redes sociales, especialmente en su mediática participación anual en las Campanadas de fin de año. La madrileña ha apostado por la privacidad de su hija, al igual que otros famosos como Laura Escanes o Rosana Zanetti, quienes prefieren que sus hijos alcancen la mayoría de edad y puedan decidir sobre si quieren ser un personaje público o vivir en el anonimato.

"Ya sabéis que levanto mucho odio y mi meta en la vida ahora es cuidar y proteger a mi hija, y si ya recibo muchos mensajes feos sobre ella sin haber mostrado ni un pie suyo, no quiero ni imaginar lo que podría ser si lo hago. Sé que la mayoría sois adorables y me dais mucho cariño, pero tendrá que ser ella cuando sea mayor la que decida si quiere que se la conozca o no. Gracias por la comprensión...", compartía Cristina Pedroche en sus redes sociales. Sea como sea, la colaboradora vive una de sus etapas más especiales, disfrutando de la maternidad junto a Dabiz Muñoz y su pequeña Laia.