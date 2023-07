'La Mareta' de Lanzarote: así es el palacio de Patrimonio Nacional en el que Pedro Sánchez pasa sus vacaciones

Pedro Sánchez disfruta de sus vacaciones en Lanzarote / Agencias

1 Se lee en minutos P. T.



El presidente en funciones Pedro Sánchez ha puesto rumbo a Lanzarote para disfrutar de unos días de vacaciones junto a su mujer en 'La Mareta', un alojamiento propiedad de Patrimonio Nacional. Tras la celebración de las Elecciones Generales el pasado 23 de julio, y después de unas semanas de lo más ajetreadas, tanto Sánchez como el resto de políticos disfrutan de unas semanas de vacaciones hasta mediados de agosto, cuando tendrán que retomar sus compromisos laborales.

Tal y como se ha podido conocer, no será hasta el próximo 16 de agosto cuando nuestros políticos recojan las actas de los diputados, ya que hasta que la Cámara no quede conformada al completo, no darán comienzo las audiencias con el Rey Felipe VI. Es por eso que Pedro Sánchez no ha dudado en aprovechar este periodo vacacional al máximo, aterrizando en la isla de Lanzarote junto a su esposa, donde permanecerán durante las próximas semanas.

El mantenimiento de la vivienda asciende a 10.000 euros al mes

A bordo del Falcón llegaba el presidente junto a su familia para instalarse en 'La Mareta', un regalo de Hussein I de Jordania al Rey Juan Carlos I en el año 1989, una mansión en la Costa Teguise con más de 10.000 metros cuadrados y un lago en su interior. La vivienda fue diseñada por César Manrique y cuenta con piscina y un acceso privado a la playa. El matrimonio se alojará en el edificio principal, mientras que su equipo personal vivirá en uno de los edificios anexos. Con dos dormitorios con amplias terrazas, dos baños y un gran hall principal, el edificio en el que se alojarán Sánchez y su mujer Begoña Gómez, dispone de todo tipo de comodidades.

Un alojamiento de lo más exclusivo, cuyo mantenimiento oscilaría los 10.000 euros mensuales, y en el que el Gobierno habría invertido más de 30.000 euros en reformar y reforzar las medidas de seguridad. Sea como sea, el presidente del Gobierno y su mujer Begoña Gómez disfrutan de unas vacaciones de película rodeados de naturaleza, tras unas semanas de mucha intensidad debido a las Elecciones Generales.