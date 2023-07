¿Puedo ir a votar con mi perro en las elecciones de este 23J?

¿Pueden entrar los perros y otras mascotas en los colegios electorales? / FREEPIK

2 Se lee en minutos H.G.



Las elecciones autonómicas y municipales provocaron un vuelco en el mapa político que el próximo 23 de julio afronta su reválida en las elecciones generales. El tablero político no deja de cambiar con un Pedro Sánchez que ha decidido poner toda la carne en el asador mediático recorriendo platós de radio y televisión y con un Alberto Núñez Feijóo conservador a la hora de hacer debate.

Sin embargo, pese a la cercanía de la fecha, muchas personas aún tienen dudas sobre el proceso de votación, como cuándo acaba el plazo para votar por correo, qué significa votar en blanco o qué debes hacer si te ha tocado mesa electoral.

Mascotas en los colegios electorales

Entre todas las dudas y cuestiones que rodean a las elecciones, hay una en particular que atañe a los dueños de mascotas: ¿puedo llevar a mi perro a votar al colegio electoral? Y es que se puede dar el caso de personas que no tengan con quién dejar a su mascota ese día y no sepan qué hacer con ella cuando les toque ir a votar.

No obstante, la ley es tajante a este respecto: no está permitido llevar a las mascotas a los centros de votación durante las elecciones, a excepción de los perros que sirven de ayuda y apoyo a personas con alguna discapacidad. Los centros de votación son lugares designados para el ejercicio del derecho al voto, y generalmente tienen reglas específicas en cuanto a quiénes pueden ingresar, como votantes y personal electoral autorizado.

Los animales domésticos, incluyendo perros, no suelen estar permitidos en estos lugares por razones de higiene, seguridad y tranquilidad de los votantes. Por lo tanto, es recomendable dejar a tu perro en casa o encontrar una alternativa de cuidado para él mientras vas a votar.

Todos los resultados de las elecciones generales del 23J

Consulta en el especial informativo de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA la última hora de estas elecciones generales del 23 de julio y conoce al momento las últimas noticias. Además, desde las 20:00 horas del domingo puedes consultar los datos del escrutinio para el 23J.

Noticias relacionadas

Tienes desglosados en nuestro buscador los resultados de las Elecciones Generales 2023 con el número de escaños y votos que obtiene cada partido y podrás ver en directo quién ha ganado las elecciones.

Sigue en directo toda la información del 23J en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA