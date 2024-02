Estas son las carreras de Barcelona que no te puedes perder si te gusta el running

Las ciudades españolas cada vez son más runners. Ciudades como Madrid ya se han convertido en autenticas promotoras de eventos de running donde muchos corredores se ponen a prueba e intentan superarse a sí mismas. Y Barcelona no es menos. La Ciudad Condal también ofrece a los runners un diverso catálogo de carreras a las que no puedes faltar si vives en Barcelona y te apetece un reto.

Noticias relacionadas Estas son las mejores zapatillas running del mercado

El running es una actividad que te permite relajarte, ponerte tu música y disfrutar mientras te calzas las zapatillas y sumas kilómetros. Correr es una gran opción para mantenerte sano, pero a la vez, se siente como una "adicción" saludable con la que mantenerte activo y en forma siendo una excelente forma de poder desconectar de la tensión del día a día. Por eso las calles de nuestro país se han convertido en verdaderos centros de entrenamiento. Y los eventos de running, se han convertido en verdaderos fenómenos sociales. A la vez que haces deporte, disfrutas de música en directo, gente vibrando en tu misma sintonía y en muchos casos puedes colaborar con causas benéficas. Una motivación para crecer y superarte.

Aquí te presentamos la variedad de eventos de running más famosos de la ciudad de Barcelona. Así que busca o compra unas zapatillas y lánzate a correr por los lugares más fantásticos de la Ciudad Condal.

Las carreras de Barcelona a las que no puedes faltar si eres runner:

Zurich Marató Barcelona

Empezamos con el plato principal para los runners de Barcelona, el Zurich Marató Barcelona. Esta prueba, celebrada en el mes de Marzo, transcurre por un circuito íntegramente urbano por las arterias principales de Barcelona como el Eixample, el Camp Nou o mientras tu mirada se fija en las obras mordernistas de Gaudí. La Maratón de Barcelona es una prueba de atletismo de carácter popular desde 1980. Los participantes recorren los 42 kilómetros de la prueba el primer domingo de marzo en una de las carreras que ya se han convertido en referencia en Europa, gracias al creciente número de inscritos cada año. Por ello, gracias a esta expansión, esta maratón, ha pasado a ser parte de los Wanda Age Group. Esto quiere decir que, con los 65 euros que cuesta su inscripción, puedes optar a entrar dentro de un ranking mundial creado por el AbbottWMM. La Maratón de Barcelona es una gran opción popular, pero una opción que también te puede permitir competir al más alto nivel contra corredores profesionales.

La Maratón de Barcelona, el plato fuerte de las carreras imprescindibles de la Ciudad Condal. / Agencias

Allianz Jean Bouin

La Allianz Jean Bouin es una carrera internacional con sede Barcelona. Se disputó por primera vez en 1920, lo cual la convierte en la segunda carrera popular vigente más antigua de España (tras el Cross de Reyes de la Gimnástica de Ulia de San Sebastián) y desde 1946 es carrera internacional. Es una de las primeras carreras sobre asfalto y por ciudad que se celebraron en Europa. Es una prueba clásica de atletismo en la que, desde 1920, se han mezclado corredores populares y profesionales que han competido por las calles de Barcelona de forma casi ininterrumpida. Es organizada por el diario Mundo Deportivo. La carrera se lleva a a cabo en un circuito urbano en la montaña de Montjuic y consta de 16 carreras de 25 categorías diferentes con recorridos de diferentes distancias. Al ser una prueba de carácter internacional, en las pruebas profesionales, masculina y femenina, suelen participar los mejores atletas del fondo español y mundial.

Noticias relacionadas Estas son las mejores zapatillas running del mercado

eDream Mitja Marató Barcelona

Es la Media Maratón de la ciudad de Barcelona, la opción para aquellos que quieran un reto importante, pero sin el desgaste que supone la maratón completa. Esta carrera es otro evento internacional de 21 kilómetros de distancia es organizada por la RPM Sport junto con la colaboración del ayuntamiento de Barcelona. La Media Maratón de Barcelona también es un evento internacional que reúne corredores de todo el mundo (la media de participantes ofrece datos de corredores de hasta 101 países distintos) gracias a una ruta rápida, ideal para marcar tiempos personales mientras recorres el corazón de Barcelona atravesando un recorrido que mezcla arquitectura, urbanismo y mar.

La Media Maratón de Barcelona, la opción intermedia que no te puedes perder. / ALEJANDRO GARCÍA/ EFE

Cursa dels Nassos

La Cursa dels Nassos, es una carrera de 10 kilómetros que también se celebra por las calles centrales de Barcelona y recorre la orilla del mar. Desde el año 2005 se confunde con la San Silvestre Barcelonesa, ya que el evento previo a la Nochevieja fambién denomina Cursa dels Nassos-Sant Silvestre de Barcelona, pero no deben confundirse porque son dos eventos distintos.

Esta carrera y la San Silvestre Barcelonesa también se celebran el 31 de diciembre, pero ambas "Cursa del Nassos" tienen diferentes sedes y pruebas distintas. Esta prueba parte de la Plaza de Ramón Calsina y recorre por todo el litoral barcelonés con un recorrido bastante plano, por tanto es una carrera en la que se puede buscar hacer buenos tiempos.

Noticias relacionadas Estas son las mejores zapatillas running del mercado

San Silvestre Barcelonesa

La San Silvestre de Barcelona, oficialmente denominada como Sant Silvestre Barcelonesa - Sant Cugat es otra excelente opción. Esta prueba de atletismo de carácter popular tiene un recorrido de 10 kilómetros y se celebra el 31 de diciembre de cada año (día de San Silvestre). ¿Su ubicación? No se realiza específicamente en las calles de Barcelona capital, pero sí en una localidad separada a apenas a 30 kilómetros de Barcelona, San Cugat del Vallés.

Esta prueba empezó a llevarse a cabo en 1999, por aquel entonces por en Barcelona. En 2004 también adoptó el nombre de Cursa dels Nassos (no confundir con la opción anterior) y desde 2010 se celebra en la localidad de San Cugat del Vallés, su emplazamiento actual, más lejos del ruido urbano de Barcelona. Los promotores de dicha carrera son el Club Atlètic Barcelonès en colaboración con el Ayuntamiento de San Cugat. En la carrera pueden inscribirse tanto corredores federados como no federados, y de todas las edades. Además de los participantes con mejores tiempos, se premia también a los participantes mejor disfrazados, ya que no hay que olvidar que el 31 de diciembre es la previa a Nochevieja y se celebra en mitad de un ambiente festivo.

Ultrarunning Barcelona

Si las opciones anteriores no te motivan lo suficiente y buscas un reto mayor, el Ultrarunning Barcelona es tu prueba. Es uno de los ultramaratones más importantes de Europa y busca a aquellos corredores que quieran traspasar la barrera de los 42 kilómetros buscando un reto titánico, pero que ponga al máximo sus capacidades y potencial. Este evento se celebra en el mes de Febrero en el Estadio Olímpico Lluis Companys, no es una prueba urbana. Y también ofrece retos distintos, pero que tenían que estar en esta lista para aquellos runners que busquen pasar al siguiente nivel. Este Ultrarruning puede durar desde las 6, las 12 y las 24 horas en total, por lo que si sientes que este es tu reto deberás ir preparado.

Noticias relacionadas Estas son las mejores zapatillas running del mercado

El running cada vez es un deporte más popular. Barcelona reúne un montón de parques y jardines donde poder disfrutar de salir a correr y alrededor de sus calles se agolpan un montón de actividades como estas pruebas. Estas son las mejores carreras de Barcelona con las que poder retarte a ti mismo.