Rocha no será inhabilitado: el TAD avala que no convocara elecciones tras la dimisión de Rubiales

Pedro Rocha no será inhabilitado por el Tribunal Administrativo del Deporte. De hecho, ni siquiera va a pender sobre él una amenaza de sanción. El TAD ha despachado en apenas una semana la denuncia de Miguel Galán contra el presidente de la gestora de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Denunciaba el presidente de CENAFE que Rocha había incumplido los estatutos de la Federación al no convocar elecciones de manera inminente tras la dimisión de Luis Rubiales. Pero el TAD entiende que no es así.

El Consejo Superior de Deportes (CSD), que fue el órgano que elevó al TAD la denuncia de Galán, como le correspondía, ha recibido este viernes una notificación por parte del TAD en la que informa de su decisión de archivar la denuncia "por entender que los hechos puestos de manifiesto en dicha solicitud no presentan indicios racionales suficientes para considerar, siquiera sea indiciariamente, la comisión de una infracción disciplinaria", según han informado fuentes del Gobierno.

La decisión, recurrible ante la justicia ordinaria, disipa el temor a una posible inhabilitación de Rocha y también a sanciones menores de tipo económico. El TAD, el órgano que inhabilitó a Rubiales, ni siquiera ha entendido que haya motivos para abrirle un expediente.

La Orden Ministerial es "inminente"

Galán se agarraba a una presunta obligación de Rocha de convocar elecciones justo tras la dimisión de Rubiales, frente a su decisión, avalada por el CSD y por dos informes jurídicos (uno interno de la RFEF y otro externo) de alargar su interinidad hasta el primer cuatrimestre de este año, cuando se convocarían unas elecciones anticipadas.

Sucede que la convocatoria de esos comicios se está dilatando, contra el deseo del propio Rocha. El motivo es el retraso del Gobierno en la aprobación de la Orden Ministerial que debe regular este proceso. Ante ese escenario, como ha informado este periódico, Rocha se plantea la convocatoria inminente de unas elecciones 'rápidas' que desembocarían en un mandato presidencial de apenas unos meses, antes de que se convocaran elecciones ordinarias pasados los Juegos Olímpicos de París.

El CSD, en este sentido, recoge el guante de Rocha y explica que la aprobación de la Orden Ministerial "se producirá de manera inminente", lo que debería desembocar en los próximos días en una convocatoria de elecciones anticipadas, de la que salgan una asamblea y, posteriormente, un presidente de la RFEF que goce de un mandato completo de cuatro años.