El Almería destituye a Vicente Moreno, el segundo entrenador que cae esta temporada

Vicente Moreno da instrucciones durante el Sevilla - Almería, su último partido como entrenador del equipo almeriense. / JOSÉ MANUEL VIDAL / EFE

Vicente Moreno se ha convertido en el segundo técnico de LaLiga en la temporada 2023/2024 que pierde su puesto. El primero fue Quique Setién en el Villarreal. El Almería ha decidido prescindir de sus servicios tras sumar apenas dos puntos en siete partidos. Ante el Sevilla, en la séptima jornada, ha sufrido una dolorosa derrota por 5-1 que ha supuesto el fin del entrenador valenciano al frente del equipo presidido por el jeque saudí Turki Al-Sheikh.

Lasarte, del filial, solución transitoria

A pesar de no haber dirigido las últimas sesiones de la UD Almería y de ser efectiva su marcha y la de su cuerpo técnico, el club andaluz no hizo oficial la noticia hasta el viernes. De modo transitorio, Alberto Lasarte, entrenador del filial, asumirá las riendas hasta que la dirección almeriense se decida por un sustituto para Moreno. El portugués Carlos Carvalhal, ex del Celta, o Javi Gracia, son algunos de los nombres que están sobre la mesa.

El bagaje de Vicente Moreno al frente de la UD Almería ah sido pobre. Los dos empates logrados por el equipo indálico fueron ante el Valencia en casa (2-2) y el Cádiz a domicilio (1-1). Junto al Granada, el Almería es el equipo que más goles ha encajado en lo que va de curso (17). Precisamente, el nuevo técnico del club almeriense, Alberto Lasarte, debutará el domingo ante la entidad nazarí en el Power House Stadium (14:00 horas).

Iraola era la primera opción en verano

Vicente Moreno no fue ni mucho menos la primera opción del conjunto almeriense, que esperaba la contratación de Andoni Iraola. Tras desvincularse del Rayo, el técnico vasco finalmente optó por probar suerte en la Premier. Fichó por el Bournemouth, donde no ha arrancado con buen pie, aunque peor ha sido el desarrollo argumental de Moreno en un Almería que la temporada pasada se salvó con un empate ‘in extremis’ en la última jornada ante el Espanyol.

El técnico que consiguió esta agónica salvación fue Rubi, quien nada más conseguir la permanencia anunciaba su no continuidad en un banquillo al que llegó en 2020. Desde el mismo consiguió colmar la aspiración de Turki Al-Sheikh de jugar en Primera después de un intento frustrado.

Moreno pidió "disculpas a los aficionados"

Vicente Moreno firmó por una temporada ampliable a otra. El objetivo era darle un salto de calidad al cuadro andaluz a corto-medio plazo. El recién destituido ya había dirigido en Primera al Mallorca en la temporada 2019/2020, cuando no pudo conservar la categoría. En la temporada 2021/2022 hizo lo propio con el Espanyol, al que ascendió a Primera. Fue destituido cerca de final de temporada.

Tras su último servicio como entrenador de la UD Almería, Vicente Moreno se hizo responsable de la situación y de lo que consideró como "una derrota muy dura". El entrenador pidió "disculpas a los aficionados" y al todo el equipo. "Hemos fallado en todo, habíamos trabajado el guión de por dónde podía ir el partido, pero ha ido por lo negativo. No hemos puesto remedio a nada y cuando pasa eso, el responsable es el entrenador", admitió.

Una goleada que "hizo mucho daño"

Semanas atrás, Moreno explicó que se habían "agarrado a las sensaciones y a las posibilidades de ganar" que habían tenido ante el Valencia, "pero hoy (por el martes) no ha sido así y ése es el problema". Finalmente consideró que "a veces puede pasar que te superen de esta manera, pero como llevas arrastrado todo lo anterior es una derrota que hace mucho daño". Un daño que fue irreparable.

"Ahora es momento de hablar poco, de acompañar y, sobre todo, de sentirlo por ellos (jugadores y afición) por fallarles como entrenador en lo que debería haber sido este partido. Pedir disculpas a los aficionados; hubiera sido una derrota dura en cualquier caso, pero con lo que llevamos arrastrado, mucho más, y como responsable del equipo pido disculpas a todos", concluía en lo que terminó siendo un epitafio.