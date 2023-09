Se cumplió la predicción de Simeone y los niños fueron al colegio con la camiseta del Atleti

Simeone tras la victoria ante el Real Madrid / Europa Press

La euforia rojiblanca se desataba este domingo en el Metropolitano. El primer derbi de la temporada nos deja una resaca protagonizada por la imagen del 'Cholo' enloquecido, que esperó a sus jugadores tras el partido en el túnel de vestuarios del Metropolitano y elogió a Morata en rueda de prensa.

El argentino ganó tácticamente a Carletto, que inició el partido sin delanteros puros, en busca de un control en el centro del campo que no se vió. "Sabíamos que sufrían en los centros laterales al segundo palo, intentamos entrenarlo y lo ejecutaron de la mejor manera", decía Simeone tras el encuentro.

Las espaldas de Fran García y Lucas Vázquez se vieron totalmente superadas por el Atleti. Lino, en su primer derbi, corría solo por la banda y puso los dos primeros goles de cabeza que Alaba, muy cuestionado, veía pasar por delante suyo. Camavinga tampoco cubría a Griezmann que se sumó al ataque rojiblanco.

Elogios a Morata

Álvaro Morata se marchó con un doblete que celebró con mucha rabia. "Obviamente sabe mejor", reconocía. Su entrenador se mostró contento de que el jugador, que pudo irse en verano, decidiera quedarse en el club. "Necesitamos a este Morata. Ha hecho un partido extraordinario más allá de los goles", decía al tras el partido.

El delantero del Atlético de MAdrid Álvaro Morata (d) celebra su gol durante el partido de la sexta jornada de LaLiga que disputan ambos clubes este domingo en el estadio Cívitas Metropolitano . / EFE/Rodrigo Jiménez

El delantero tampocó dudo en mostrar su voluntad de triunfar en el equipo: "Yo lo que quiero es retirarme del fútbol habiendo ganado un título con el Atleti". Bien sabe que este partido no era uno más, pues venían de una derrota 3-0 frente al Valencia y del empate frente al Lazio. "El otro día en Valencia no estuvimos bien, en Roma no fue agradable y necesitábamos el día de hoy, es una inyección de vitaminas", explicaba. La vuelta de Koke fue otro de los puntos de la noche. "Koke es importantísimo", decía el míster. Había elogios para todos anoche.

Un 'Cholo' enloquecido

En el Metropolitano se vió a un Simeone que no estamos acostumbrados a ver. Su euforia se palpaba desde cada esquina del campo. Celebró con la afición y esperó a sus jugadores tras el encuentro, saludándolos uno a uno. Unos jugadores que dieron la vuelta al campo al acabar, desatando la locura en un templo rojiblanco que rugía.

Simeone en la victoria ante el Real Madrid / EPC

Apareció en rueda de prensa feliz, acompañado de sus dos hijas y contestando a los que le critican por ser "un equipo defensivo". "No me ponngo a interpretar lo que piensan los demás. Interpreto lo que veo. Mañana los chicos van a ir al colegio con la camiseta del Atleti y eso me pone feliz", decía.

Una defensa rojiblanca de la que también habló el propio Ancelotti: "El Atlético es uno de los equipos que mejor defiende, son muy organizados y fuertes en los duelos". Mientras tanto, Simeone solo tenía tiempo para buenas palabras: "Me ha emocionado el espíritu del equipo y de la afición. Cuando estamos juntos nos hacemos más fuertes", reconocía.

Se calentó el derbi

No estaba Vinicius ni Courtois, pero el primer derbi de la temporada dejó tensiones propias del encuentro. Entradas duras este domingo en el Metropolitano. En la primera parte, una entrada de Giménez a Rodrygo, que llegaba solo por la banda, le costó a la amarilla, bajo el aclamo de su afición: "Uruguayo", cantaban los rojiblancos. Otra amarilla recibió Mendy tras una entrada sobre Llorente. Bellingham, que falló en su primera gran cita de la temporada, sin deslumbrar y encarandose con todos, vió la amarilla tras una entrada a destiempo sobre Correa en el descuento. Saltó el banquillo rojiblanco a pedir la expulsión y se formó una tangana en el campo. "Me pareció expulsión en vivo", decía Simeone tras el partido.

Fiesta de la afición

Aún así, la afición rojiblanca no estaba para polémicas, ellos se limitaban a corear "Olé" en cada pase del Atleti en los últimos minutos del partido. Contentos con la victoria de su equipo, que venía tocado y más aun ante su rival directo. Los aficionados salían del estadio eufóricos, contentos y aclamando su hostilidad hacia el Real Madrid. "Teníamos ganas de un partido así, para nosotros es de los partidos más importantes de la temporada", decía un aficionado tras el partido en el metro de vuelta.

Celebración del Atlético de Madrid tras la victoria en el derbi / Twitter Atlético

El derbi nos deja conclusiones claras. El Atlético sale reforzado del encuentro, tanto sus jugadores, como Simeone, que ganó en la pizarra a Carletto, sabiendo aprovechar las debilidades del Madrid. Los blancos evidenciaron unos problemas defensivos que le costaron caros. A lo que sumó la poca efectividad arriba. Bienvenidos a la era post- Benzema, sin Vinicius y sin Mbappé. Le sobran motivos, pero a Ancelotti para estar preocupado.