Simeone no se muerde la lengua tras la derrota ante el Valencia: "Es el peor partido desde que estoy en el Atlético"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone.

El Atlético encajó en Mestalla una de las derrotas más estrepitosas, por su indolencia, de los últimos tiempos. Los che metieron tres goles, pero pudieron ser más ante un equipo rojiblanco que no ofreció batalla en ningún momento. Algo inexplicable en un equipo entrenado por un Simeone que no se mordió la lengua a la hora de analizar el partido. "Hemos jugado el peor partido desde que llevo en el club", concluyó el argentino al final del encuentro.

Resignado

El Cholo, pese a la mala imagen, quiso ser constructivo y realizó una ienigmático declaración que pone el foco en la directiva y la falta de refuerzos: "Enfadado no estoy para nada, sé los futbolistas que tengo. Hay que aceptar cuando el equipo hace un partido malo. No pudimos jugar el partido que queríamos jugar. Posiblemente es es el partido más flojo en el tiempo que llevo en el club. El Valencia supo no dejarnos progresar, atacarnos al contragolpe bien y hacernos daño. Felicitaciones, porque hicieron un gran partido".

El técnico añadió: "Hay que aceptar cuando el equipo hace un mal partido, aceptarlo es la mejor manera de poder crecer. Sabiendo que tenemos un gran equipo. Lo peor de hoy fue que el rival fue mejor que nosotros, felicitarlo y no tengo mucho más que decir".

GRAFCVA5790. VALENCIA, 16/09/2023.-- Los jugadores del Valencia CF celebran el tercer gol marcado por Javi Guerra al Atlético de Madrid durante el partido de Laliga EA Sports que disputan este sábado en el estadio de Mestalla, en Valencia.-EFE/Ana Escobar / EFE

Jan Oblak, capitán rojiblanco, tampoco puso excusas por la derrota: "El Valencia ha estado mejor en todos los aspectos del juego. Han entrado con más intensidad. Es fácil de explicar, no hemos estado a la altura de este partido. Se han merecido la victoria. Solo queda felicitarlos y nosotros mirarnos al espejo. Cada uno sabe que puede dar más, incluido yo. Tenemos que levantarnos y entrar en el partido con más intensidad".

El meta rojiblanco afirmó en la zona mixta tras el encuentro que "ha faltado todo. Intensidad no sé, la actitud. Hemos hecho un partido malo. No hemos estado a la altura desde el inicio. Hemos perdido, 3-0 duele mucho. Lo siento mucho, las palabras dan igual. Queda mucho hasta el final, a mejorar muchísimo".

GRAFCVA5787. VALENCIA, 16/09/2023.-- El jugador del Valencia CF, Javi Guerra, tras marcar el 3-0 al Atlético de Madrid durante el partido de Laliga EA Sports que disputan este sábado en el estadio de Mestalla, en Valencia.-EFE/Ana Escobar / EFE/Ana Escobar

El análisis del técnico valencianista, Rubén Baraja, fue el siguiente: "Sabíamos que para tener opciones en el partido teníamos que estar a un gran nivel, tratar de que ellos se sintieran incómodos y marcar el ritmo. Todas las cosas han pasado para bien, porque entramos fuertes y llegó el 1-0 y cuando haces el 2-0, pues la primera parte es completa en todos los sentidos. Tras el descanso teníamos el riesgo de que nos hicieran un gol nada más salir y nos entraran dudas. Pero entramos bien y el tercer gol nos ha dado tranquilidad. Es un día para estar contento por cómo han rendido los chicos, porque los que se han ido podían haberlo hecho en camilla porque estaban fundidos. Tres puntos importantes para la continuidad".