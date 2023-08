Ancelotti y los entrenadores rompen el silencio del fútbol masculino con Jenni Hermoso: "No me gustó ese comportamiento"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, en la rueda de prensa previa al partido contra el Celta. / EUROPA PRESS

El beso sin consentimiento de Luis Rubiales a Jenni Hermoso ha desatado un sinfín de reacciones de todos los estamentos, hasta convertirse en el tema más importante de las conversaciones (incluso por delante de la investidura). Sin embargo, el mundo del fútbol masculino ha mantenido un estruendoso silencio sobre lo sucedido y no se ha adherido a los comentarios que sí han manifestado las jugadoras, tanto españolas como internacionales.

Ni siquiera jugadores como Borja Iglesias o Héctor Bellerín, acostumbrados a manifestar su opinión sobre temas políticos o sociales, han dado un paso al frente con este tema. Sin embargo, la nueva jornada de LaLiga abre un escenario para las preguntas a actores principales como Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid.

"No es el comportamiento de un presidente federativo"

Tras la primera pregunta de rigor, que efectúa la televisión oficial del club blanco, llegó la cuestión sobre el incidente de Rubiales, que podría costarle el puesto al frente de la RFEF. "Es un tema muy delicado. Como ciudadano que soy y como la mayoría de la gente, es un comportamiento que no me ha gustado nada. Pero nada. No ha sido el comportamiento de un presidente de una Federación", argumentó el técnico blanco.

El italiano hizo estas declaraciones en la previa al partido contra el Celta (viernes, 21:30 horas). El entrenador del equipo gallego, Rafa Benítez, igualmente recibió una cuestión sobre lo sucedido en la final del Mundial. El preparador lamentó que esto "haya opacado lo verdaderamente importante" que es el primer Mundial del fútbol femenino español.

"Todos coincidimos en que vimos un comportamiento que no fue correcto y ahora son las autoridades competentes las que deben tomar decisiones", aseguró Benítez. Más contundente fue Imanol Alguacil, técnico de la Real Sociedad: "Yo lo que tengo claro es que se define en una palabra, y es inaceptable. Con eso está todo dicho".

"Me pongo en la piel de Jenni. Si ella se ha sentido agredida, es un hecho que no tenía que haber ocurrido. Está muy mal y puede tener consecuencias", argumentó Míchel, entrenador del Girona. Aunque no figuró en la agenda de preguntas de la comparecencia de Jagoba Arrasate previa al partido de Conference League contra el Brujas, Osasuna es uno de los equipos favorables al cese de Rubiales, aunque de momento es un comentario privado.

El Getafe, la Real y el Atlético piden la dimisión

Fuentes internas del club aseguran que el club es partidario de la salida del presidente de una Federación que este viernes celebra una asamblea extraordinaria. Una junta de urgencia en cuyos puntos del día no figura en ningún caso la continuidad de Rubiales y que tiene un carácter de reafirmación. En un sentido similar se manifiesta el FC Barcelona.

Según informaba El Periódico, de Prensa Ibérica, la entidad azulgrana "espera y desea" que Rubiales "dé las explicaciones oportunas el viernes" y considera las actuaciones del máximo mandatario de la Federación como "impropias de su cargo". El primer presidente de Primera División en tomar públicamente la palabra fue Ángel Torres, quien pidió el cese del dirigente de la RFEF.

"Lo que tiene que hacer Rubiales es dimitir. Su comportamiento ha sido lamentable. No puede seguir un minuto más como presidente de la Federación y si no dimite debe intervenir Pedro Sánchez para sancionarle y proceder a su inhabilitación", reivindicó el máximo mandatario del Getafe.

A él se unió Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, quien aseguró que "los hechos fueron gravísimos al igual que la imagen del máximo responsable del fútbol español en toda la celebración. Es un error grave, profundo y tiene que dimitir, no puede ser que esta discusión no haya concluidoo aún". Además, el presidente de la Real aseguró que no acudirá a la asamblea extraordinaria.

El goteo de reacciones no cesa y Enrique Cerezo, presidente del Atlético, aseguraba en 'La Sexta' que "todos debemos ser conscientes con lo que hacemos y decimos. Tendrá que hacer lo que considere oportuno, pero yo creo que lo oportuno es presentar su dimisión". Mientras, el presidente de LaLiga, se ha limitado a poner un tuit con el mensaje "llueve sobre mojado", en referencia a las múltiples causas que acumula Rubiales.

𝘊𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘭𝘭𝘶𝘦𝘷𝘦 𝘴𝘰𝘣𝘳𝘦 𝘮𝘰𝘫𝘢𝘥𝘰. pic.twitter.com/ob4pjitVTl — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) 21 de agosto de 2023

"No entiendo el silencio de los clubes"

En cuanto a los exfutbolistas, Iker Casillas, que en 2020 barajó la idea de disputarle el puesto de presidente de la RFEF, puso el siguiente mensaje: "A ver que yo me entere: entonces alguien ha dimitido o no? Qué ando perdido…". Muy desafortunado fue el comentario de Karl-Heinz Rummenigge , exinternacional alemán, quien justificó a Rubiales. "No hay que exagerar. Cuando te proclamas campeón del mundo, te emocionas. Lo que hizo allí estuvo 'ok'. Cuando ganamos la Champions la última vez, llegué a besar a hombres, no en la boca, pero sí de alegría", dijo el hasta hace nada CEO del Bayern.

A ver que yo me entere: entonces alguien ha dimitido o no? Qué ando perdido… pic.twitter.com/Upt2DnVHlV — Iker Casillas (@IkerCasillas) 21 de agosto de 2023

El mutismo de las territoriales lo rompió la Federación Vasca de Fútbol, quien hizo pública su decisión de no acudir a la reunión "ante la gravedad de lo sucedido en la entrega de trofeos del Mundial y la posterior gestión de los acontecimientos". En la asamblea extraordinaria de la RFEF que se celebra este viernes, estarán representados 140 miembros, entre los que hay clubes, jugadores o árbitros, tanto de fútbol como de futsal.

A respecto de los asistentes, comprometidos por cómo pueda actuar Rubiales, "Las territoriales son la guarda pretoriana del presidente. Están compradas. No entiendo el silencio de los clubes y de los futbolistas ante lo que ha pasado. Nosotros hemos denunciado y sabemos que si Rubiales sigue nos colgará. Pero debemos tener tolerancia cero", sentenciaba con firmeza Manuel Camino, presidente del UE Sant Andreu, en 'Onda Cero'. Un equipo de Segunda RFEF cuyo destino depende directamente de la Federación, como otros que estarán en la junta extraordinaria, a la que acudirán entidades profesionales y semiprofesionales.