Félix Bolaños: "¿Rubiales? Si no se producen acontecimientos, el Gobierno va a actuar"

Félix Bolaños, el ministro de presidencia, se ha pronunciado sobre la situación que se vive estos días con Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, tras la palabras del presidente Pedro Sánchez al respecto. Bolaños que se encuentra en París con motivo de la conmeracion del final de la Segunda Guerra Mundial y la liberación de París, hito en el que muchos españoles jugaron un papel protagonista, se pronunció categóricamente sobre el asunto.

En primer lugar, el ministro hizo una reflexión sobre el caso: "Más allá de la polémica que estamos conociendo, creo que es esencial que seamos conscientes del cambio que se ha producido en la sociedad española en los últimos años. A la sociedad española ya le parece intolerable que haya comportamientos machistas como que se bese a una mujer sin su consentimiento. Las mujeres y la sociedad nos sentimos interpelados por la igualdad. Lo primero que quiero decir es orgullo, orgullo de una sociedad que no tolera comportamientos machistas. Y lo segundo, vergüenza. Vergüenza de comportamientos que se producen como los que hemos visto aquel día".



Actuarán si Rubiales no da pasos

Después, Bolaños se mostró muy duro con Rubiales y marcó la línea de actuación del Gobierno en los próximos días al respecto de este asunto: "Desde el Gobierno estamos siguiendo este caso nuy de cerca porque las cosas no pueden quedar así. Desde luego esperamos aconteciemientos porque si no se producen, el Gobierno va a actuar. La posición la marcó muy claramente tanto el presidente como el ministro de Cultura y Deportes y el secretario de Estado de Deportes y presidente del CSD. Vamos a esperar acontecimientos y si no se producen. el Gobierno actuará".

Este mensaje del Gobierno a Rubiales llega en las horas previas a la celebración de la asamblea extraordinaria que ha convocado el presidente de la RFEF para blindarse ante las posibles medidas que tomarán el CSD y el Gobierno.