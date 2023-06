Superman López: el 'apestado' del ciclismo europeo se reivindica en Colombia

Ahora que el se acerca, apenas unos días para el Grand Départ. Ahora que Bilbao y todo el País Vasco se engalanan de amarillo para recibir con honores semejante espectáculo. Ahora que los equipos ultiman sus 'ochos' con los que competir por victorias de etapa y por la gloria final en los Campos Elíseos. Ahora que todo está preparado para la mayor cita del año, Miguel Ángel López, Superman López, descansa en su sofá.

En verdad, le gustaría no hacerlo, qué más quisiera él. Le encantaría que los nervios recorrieran ya su organismo, pensando en superar sin problemas la primera semana del Tour, siempre complicada; en que sus piernas responden a las primeras ascensiones en la segunda de ellas; en que aguanten cuando el agotamiento se acumule en el 'rush' final. Pero, en lugar de eso, Superman López ha de conformarse con la gloria menor, pero gloria al fin y al cabo, de haber arrasado en la Vuelta a Colombia.

Superman: Nueve victorias en diez etapas

La carrera es un clásico del calendario sudamericano, una referencia para todos los equipos y corredores de la región que no ostentan categoría de profesionales. Variable en su número de jornadas, siempre superior a una semana e inferior a dos, este año ha contado con 10 etapas. Y Miguel Ángel López se ha impuesto en nueve de ellas. Ganando, por descontado, también la clasificación general.

Miguel Ángel López, en pleno esfuerzo durante la contrarreloj de la Vuelta a Colombia. / Efe

Y es que el colombiano ha ganado en etapas de montaña, su indudable especialidad, la que le ha llevado a ser top10 en siete grandes vueltas diferentes (cuatro Vueltas, dos Giros y un Tour), pero también en las llanas y en las dos contrarrelojes, dos tipos de carreras en las que en Europa no podía ni competir.

Tal evidencia ahorra incluso el análisis: López es tremendamente superior al resto de corredores que tomaron la salida en la Vuelta a Colombia. Solo en la segunda etapa, resuelta al sprint, cedió el triunfo, siendo segundo. Jonathan Guatibonza, un desconocido velocista de 19 años, ya tiene algo que contarle a sus nietos: él fue el único que consiguió ganar a Superman.

"Disfruto lo que pasa hoy, ahora"

"Disfruto el momento, disfruto lo que pasa hoy, el ahora, y soy feliz porque tengo lo más importante: una familia que me apoya", afirma el escalador de 29 años, desde un exilio competitivo que le ha llevado a tener que volver a su patria, al menos de forma temporal, alimentando su fama de 'enfant terrible' del pelotón.

Miguel Ángel López, durante su etapa en el equipo Astana. / Efe

Su Colombia natal fue el refugio que encontró después de que el pasado mes de diciembre el Astana decidiera rescindir su contrato con él. "Ha ido contra las reglas de nuestro equipo", le acusó Aleksandr Vinokourov, director general de la escuadra kazaja, a la que regresó en 2022 después de que decidiera abandonar por las bravas la Vuelta de 2021, cuando vestía el maillot de .

Vinculado a una presunta trama de dopaje

Todo nace de la operación llevada a cabo por la Guardia Civil para desmantelar una presunta red de dopaje que estaría liderada por el médico Marcos Maynar. Superman no está siendo investigado en la causa, pero sus vínculos con el doctor extremeño y la imputación de su masajista de confianza bastaron para que el Astana decidiera romper su relación con el ciclista, que denunció el despido ante la Justicia.

Con esa mancha reputacional, ningún otro equipo profesional se atrevió a contratarle de cara a 2023. Algo similar a lo que le ha ocurrido a Nairo Quintana, en el paro después de ser acusado de tomar un producto no permitido, aunque tampoco considerado como dopante por la Unión Ciclista Internacional en aquel momento.

Mientras que Nairo decidió entrenarse por su cuenta, López decidió seguir compitiendo, aunque fuera a nivel amateur, en un equipo de su país, el Team Medellín, en el que también está el veteranísimo español Óscar Sevilla (46 años). Aunque fuera con un sueldo muy pequeño, pues hay incluso rumores de que no cobra un salario fijo, tan solo por premios.

Superman López celebra una victoria en la Vuelta San Juan. / Archivo

López consiguió ganar a Evenepoel

Sus números, por descontado, son excelentes. Incluso en carreras con la Vuelta a San Juan, en la que ganó la general, venciendo a corredores de la talla de Remco Evenepoel, Sergio Higuita, Einer Rubio o Quinn Simmons. De hecho, suma 19 victorias en lo que va de temporada.

"El Medellín ha hecho un gran aporte, esfuerzo y, como lo he dicho, nunca, ni en el World Tour, me había sentido tan protegido como con el Medellin que me dio la oportunidad de correr y representarlos este año. Encontré acá una gran calidad de seres humanos", declaraba, agradecido, Superman tras ganar la Vuelta a Colombia.

López aguarda a que su situación se aclare, a que un juzgado deje claro que nada tiene que ocultar (así lo considera él) y así poder borrar su condición de 'apestado' y poder regresar a Europa, al ciclismo profesional. Mientras tanto