La lucha de Chris Froome contra su decadencia: le apartan del Tour pero promete volver en 2024

Era un clásico de estas épocas del año, en las que el calor empieza a apretar y se empiezan a atisbar las siestas vespertinas con Teledeporte puesto de fondo, como suave hilo musical interpretado por 200 ciclistas en etapas de fuga-bidón y previsible esprint en alguna esquina de Francia. Era un clásico preguntarse si, este año sí, algún hombre sobre la faz de la tierra iba a ser capaz de derrocar el imperio ciclístico impuesto por Chris Froome en el Tour de Francia. Desde 2013 hasta 2018 con esa duda que en cuatro ocasiones se resolvió con un rotundo no, imperial el británico de amarillo sobre el podio de los Campos Elíseos.

Aquellos tiempos pasaron, porque pasan para todos y Froome ya no aparece en las quinielas, no amenaza con perturbar siesta alguna, mientras la mayoría de sus contemporáneos ya utilizan la bicicleta como herramienta de recreo: Alberto Contador, Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali, Richie Porte, Tom Dumoulin... Y quien aguanta lo hace ya sin grandes aspiraciones de caza mayor, como Thibaut Pinot, Rigoberto Urán, Romain Bardet o un Nairo Quintana que sigue sin equipo porque la sospecha del dopaje sigue pesando demasiado sobre él.

Pero Froome, 38 años ya en su carné de identidad, se empeña en negar el crepúsculo. Hace ya casi un lustro que no es ciclista ganador, pesan los años en las piernas y sobre todo aquella terrible caída en el Dauphiné de 2019 que puso incluso su propia vida en riesgo, no digamos su carrera deportiva. "Iré al Tour para ganar una etapa", reivindicaba en una entrevista publicada esta semana por 'Vélo News'. Este viernes, sin embargo, se ha hecho oficial que no tomará la salida en Bilbao la semana que viene.

El Israel Premier-Tech, el equipo que le paga la nómina desde hace tres años, ha anunciado su 'ocho' para el Tour y en él no aparece Froome. En el comunicado en el que se detalla la elección de Guillaume Boivin, Simon Clarke, Hugo Houle, Krists Neilands, Nick Schultz, Corbin Strong, Dylan Teuns y Michael Woods, ni siquiera se menciona al tetracampeón de la carrera más importante del mundo.

We are lining up at @LeTour with a versatile team aiming for stage wins!



🎙️ "I believe that each of our eight selected riders has what it takes to be victorious in this race." - Sports Manager, Rik Verbrugghe.



Read all about our TDF lineup right here: https://t.co/8kDSwuBHVO

__… pic.twitter.com/BL3bM6UrwU