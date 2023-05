Giro de Italia: Geraint Thomas apaga las velas de su 37 cumpleaños más rosa que nunca

Val Di Zoldo (Italy), 25/05/2023.- Italian rider Filippo Zana (L) of Team Jayco Alula celebrates winning the 18th stage of the Giro d’Italia 2023 cycling tour over 161 km from Oderzo to Val di Zoldo, Italy, 25 May 2023. (Ciclismo, Italia) EFE/EPA/LUCA ZENNARO