Muere el ciclista Gino Mäder a consecuencia de una caída sufrida en la Vuelta a Suiza

Sólo tenía 26 años. Gino Mäder, ciclista del conjunto Bahrein, compañero de Mikel Landa y Pello Bilbao, ha fallecido este viernes en un hospital de Suiza a consecuencia de las graves heridas que se produjo el jueves cuando se precipitó a un barranco durante un descenso de la quinta etapa de la Vuelta a Suiza, la jornada reina de la prueba, mientras el ciclista alicantino Juan Ayuso concluía con éxito una escapada en solitario que le llegó a conseguir una victoria ahora ensombrecida por la muerte del corredor suizo.

La verdad es que desde el momento en el que la organización comunicó la caída, la evacuación del ciclista en helicóptero, las explicaciones de los servicios médicos que lo encontraron inconsciente y en un lago, adonde se había precipitado, las noticias eran alarmantes hasta el punto de que su equipo, en un comunicado publicado en la noche del jueves, pedía “oraciones” para su corredor.

The UCI is devastated to learn of the death of professional cyclist, Gino Mäder.



Our thoughts are with his family, friends and everyone connected with Gino who was a rising star within the professional ranks of cycling. pic.twitter.com/DFhBR4J0mK