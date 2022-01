Astana, el equipo del Gobierno kazajo que pedalea con incertidumbre

Van de azul y sobre su piel llevan dos inscripciones, Astana (el viejo nombre de la capital que ahora se llama Nursultán en honor al dirigente que gobernó el país durante 30 años) y Kazajistán, el país que la semana pasada se lanzó a la calle, la nación cuyo actual presidente, Kassim-Jomart Tokayev, ordenó disparar a matar contra los manifestantes y el estado que recobró la paz gracias a los tanques rusos.

Ruedan en el pelotón desde 2007, en lo que por aquel entonces fue un turbulento inicio en el ciclismo profesional. Llegaron en pleno verano, tras una intervención de Alexandre Vinokurov, hoy manager de la escuadra, y por aquel entonces estrella del equipo que dirigía Manolo Saiz, el desaparecido Liberty Seguros, la compañía aseguradora que retiró de forma precipitada su patrocinio tras estallar la operación Puerto, que supuso la detención del técnico cántabro y sacó a la luz las tácticas dopantes del médico canario Eufemiano Fuentes.

🇰🇿 Day of Presentation in Nur-Sultan



Photo and autograph ✍️ session for young athletes at Saryarka Velodrome.#AstanaQazaqstanTeam pic.twitter.com/Yp90eJ3eTH