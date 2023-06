Los jefes de la Fórmula 1 se rinden a Alonso: "Su Aston Martin es la única alternativa para ganar a Red Bull"

El Aston Martin de Fernando Alonso es la única alternativa para derrocar a Red Bull en el Mundial de Fórmula 1. Más allá de la vorágine fanática que convierte cada partícula del universo que lleva el '33' en un indicio divino, los jefes de equipo manifiestan públicamente que el único modo de hacerte frente a Max Verstappen, y en menor medida a 'Checo' Pérez, es con la combinación del asturiano y el AMR23. El monoplaza introducirá mejoras de cara al GP de Canadá de este fin de semana. La ambición de la escudería británica es máxima.

"Fernando Alonso está en condiciones de lograr 'la 33' porque este año tiene un buen coche. Puede ganar carreras. Es el primer monoplaza detrás de los Red Bull capaz de vencer en un gran premio esta temporada", asegura a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Guenther Steiner, jefe de equipo del Haas F1 Team, el equipo disruptivo de la parrilla. Un proyecto que irrumpió en 2016 como la primera entente estadounidense en la Fórmula 1 y que, como asegura Steiner, ha establecido "un nuevo modelo negocio" basado en el gasto estratégico y apoyándose en Ferrari.

Steiner, el jefe malhablado de la Fórmula 1

Steiner es italiano, aunque nació en la frontera con Alemania y aprendió inglés con acento escocés (trabajó con Collin McRae) en su etapa en el Mundial de Rallies (WRC), lo que, según él, le obliga a decir demasiadas palabrotas. Las evita en conversación con este diario el que hoy en día es una de las superestrellas del 'paddock'. No por su rol de director de un equipo atípico, sino por su papel protagonista en 'Drive to Survive', la serie de Netflix que narra las interioridades de la Fórmula 1.

"Ahora hay gente que lleva camisetas con mi cara y frases que no recuerdo haber dicho, tal que 'somos una panda de pringados', a causa de los dramas diarios que vivimos", recoge en el libro 'Surviving to Drive', la vuelta de tuerca al nombre de la serie donde narra sus alegrías y pesadillas en la temporada 2022 y que es también un relato de sus vivencias en el mundo del motor.

"Carlos Sainz es el piloto definitivo"

Antes de dirigir Jaguar y ser responsable de operaciones de Red Bull en los inicios de la escudería dominante en la Fórmula 1, Steiner se forjó en el Campeonato Mundial de Rally (WRC), "donde trabajé más de 200 días en un año codo con codo con Carlos Sainz cuando conducía un Lancia Delta Integrale". También estuvo a su lado en el Ford World Rally Team, con el que corría otro mito: Colin McRae, fallecido en 2017 en un accidente de helicóptero.

Carlos Sainz, Mario Isola, director de Pirelli Motorsport y Guenther Steiner, jefe del equipo Haas F1 Team en el GP de España de 2020.

"Carlos Sainz es todavía un gran amigo mío. Para mí, es el piloto definitivo. No hay nadie igual, por inteligencia y trabajo. Gran parte de lo que es ser profesional lo aprendí de él", cuenta Steiner, quien en su etapa en Jaguar (2001-2002) tuvo a sus órdenes a otro español: Pedro Martínez de la Rosa. "Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. El coche no era bueno y era un recién llegado. No pudimos darle buenas grandes oportunidades. Después él completó algunas buenas carreras con McLaren Mercedes, de lo que me alegro, porque lo que sí puedo decir es que Pedro es un ser humano maravilloso", relata el jefe de Haas.

Por su trayectoria, Steiner tiene una buena imagen de los pilotos españoles y también del gran premio que se celebra en Montmeló. "Porque en España la gente es más tradicional y solo quieren ver carreras, a diferencia de lo que sucede en otras pruebas del calendario como Miami o Mónaco", reflexiona en medio de la nueva ola de 'alonsomanía', Un fenómeno valorado positivamente por Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, en el último 'podcast' oficial de la competición: "España es un mercado muy fuerte y las audiencias están creciendo de modo increíble".

La Fórmula 1 decidirá entre Barcelona y Madrid

Con todo, no sería todavía suficiente para albergar dos citas del calendario, ahora que el proyecto de un circuito en Madrid ha irrumpido en la agenda. "Siempre he sido muy transparente con respecto a Barcelona, con quien todavía tenemos años de contrato. Estamos muy contentos con cómo están gestionando el futuro. Es cierto que Madrid quiere albergar una carrera, pero se ha tomado ninguna decisión. No implicará en absoluto una discusión política, solo comercial, deportiva y técnica que tomaremos en los próximos meses", sentenció el exjefe de Ferrari.

Cuando Domenicali habla de motivos políticos se refiere, sin citarlo expresamente, al GP de Europa que se disputó entre 2008 y 2012 en Valencia. Durante esos años, la Fórmula 1 tuvo dos pruebas en España, algo que actualmente no contempla la organización. En cualquier caso, el mantenimiento o expansión del mercado nacional pasa por el auge y consolidación de Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Ambos han manifestado públicamente su ambición por subirse al podio del GP de Canadá. Verstappen y Red Bull volverán a partir como favoritos. Aston Martin, a la zaga, con Lance Stroll, compañero del asturiano e hijo del 'jefe' Lawrence, jugando en casa. Por debajo, la guadaña de Ferrari, esperando la oportunidad detrás de los Mercedes, quienes firmaron un gran paso adelante en Barcelona.