Así hablaba Raül Torras de la Tourist Trophy Isla de Man, la carrera que le ha costado la vida: "Vivo por y para esto"

Hace menos de un año, Raül Torras descolgaba el teléfono para atender la llamada de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. El fallecimiento del piloto Davy Morgan en el Tourist Trophy de la Isla de Man había despertado el interés de la redacción pues, enfriado el drama, el número estremecía todavía más: 265 muertes en las algo más de 100 ediciones que se han disputado, desde 1907. "Era más que un amigo, un mentor y un ejemplo", decía Torras. Un año después, quien ha muerto en la carrera más peligrosa del mundo es él.

Raül Torras Martínez, de 46 años, falleció este martes, en un "accidente que tuvo lugar en Alpine, entre los marcadores de las millas 16 y 17, en la tercera y última vuelta de la carrera", según informó la organización de la Tourist Trophy de la Isla de Man, tiñendo de luto el motociclismo y el deporte español en general. Este mosso d'esquadra sabía que se jugaba la vida cada vez que acudía a esta prueba. Y, tras cinco participaciones, la ha perdido.

STATEMENT: RAUL TORRAS MARTINEZ



It is with great sadness that the Isle of Man TT Races can confirm the loss of Raul Torras Martinez following an incident on the final of lap of today's Supertwin Race.



Our heartfelt condolences go to Raul’s family, loved ones, and friends. pic.twitter.com/5gV3Lf8Fgn