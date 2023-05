Así ha logrado 'la 33' conectar a Fernando Alonso con la Generación Z: "Su carisma les engancha"

Fernando Alonso es un 'viejo rockero' que se resiste a dar su último concierto. "Cuatro podios en cinco carreras. No es que hayas vuelto, siempre has estado ahí. El coche es el que ha vuelto", decía Jenson Button, tras el cuarto podio de la temporada del asturiano en el pasado GP de Miami y el anhelo de triunfar con 'la 33' en el GP de Mónaco de este fin de semana. Y este renacer es lo que ha conseguido conquistar a todo un ejército de seguidores de Alonso de un perfil que llama la atención: la mayoría de ellos apenas le vieron ganar.

Esta nueva ‘Guardia Pretoriana’ del asturiano está formada en su mayor parte por la Generación Z (la generación nacida durante cambio de siglo). Estos jóvenes apenas guardan vagos recuerdos de aquellos años (o nacieron después) en los que Alonso conquistó la gloria en Renault, en 2005 y 2006. En cualquier caso, esa afición que ha hecho renacer la Fórmula 1 en España y hoy ven a Fernando como a un héroe vivía de recuerdos, de aquello que escuchaban por boca de sus padres o hermanos. Más después de la segunda etapa en McLaren, que hizo a Fernando marcharse de la Fórmula 1 por la puerta de atrás. Hasta ahora.

Fernando Alonso celebrando uno de sus podios esta temporada. / Agencias

Fuentes de Dazn explican que el consumo de deportes de motor (sumando MotoGP y Fórmula 1) en la plataforma creció durante el arranque de la temporada un 29% con respecto al mismo periodo de 2022. Y destacan también el incremento en el consumo de contenidos en redes sociales. El domingo del GP de Australia, batieron el récord de impresiones orgánicas en Twitter, superando los 15 millones y hay publicación que las diferentes redes superan los cuatro millones de visualizaciones y las 300.000 interacciones.

La nueva (y joven) afición de Alonso

Para conocer las raíces de todo este fenómeno, hay que conocer a sus protagonistas, la Generación Z, y observar qué les ha vinculado al asturiano. Según Fátima Gómez, profesora de Sociología de la Universidad Europea de Valencia, “el perfil de la Generación Z lo marca que es exactamente la primera generación nativa digital. Es decir, una generación que nunca ha conocido el mundo analógico. Su forma de relación, de ocio, de ver la sociedad y de relacionarse pasa por el uso de las nuevas tecnologías".

Gómez comenta a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que “la generación Z combina el mundo 'online' y 'offline' creando comunidades virtuales en sus relaciones personales. Ahí se unen y conviven sus dos formas de socializar”. Por otro lado, comenta también que es un grupo de edad que “busca nuevas emociones, símbolos. En cierta parte es un grupo social que puede sentirse un poco huérfano en cuanto a líderes. Para ella, “influencers', cantantes o 'youtubers' pasan de moda muy rápido y esto es algo que engancha con el fenómeno de Fernando Alonso. Al final, se ven enganchados por su carisma”.

Fernando Alonso y Lance Stroll durante la presentación del equipo Aston Martin / Archivo

Una generación huérfana de ídolos

El carisma de un deportista legendario es lo que más emociona a sus fans. Fátima Gómez también lo ve como una de las claves de este boom: “El fenómeno social alrededor de Fernando Alonso tiene que ver con esa pérdida de referentes palpables. Las generaciones X y Millenial tenían sus ídolos en los líderes políticos, musicales (por ejemplo, Bruce Springsteen, que sigue muy visible) pero en la Generación Z van cambiando mucho".

"Con los 'influencers', hoy es uno y mañana otro. Entonces, de repente, en el contexto post pandemia, llega alguien que cumple ese perfil de deportista exitoso, que utiliza su lenguaje, que es un ejemplo de superación por su edad y que además tiene una empresa de ropa juvenil. Fernando puede servirles además como un ejemplo de emprendimiento y eso crea esa imagen de triunfador. Además juega a todas las bromas, está activo en Twitter y es un tipo cercano. Y tiene un humor, un lenguaje y un carisma que conecta con ellos”, explica.

Y sobre esta conexión paternal habla Jacobo Vega, actual director de Motorsport.com, para este diario. El periodista es una de las voces autorizadas de la Fórmula 1 en España y conoce perfectamente el día a día del ‘Gran Circo’ al haber formado parte del equipo de Antonio Lobato en La Sexta y Antena 3.

Del 'Plan' a la 'Misión': dos estrategias para fidelizar

El periodista pone la fecha de inicio de todo este revuelo a finales de 2021, con el famoso "Plan" que ahora es "La Misión". Para el periodista, lo más sorprendente de esta comunidad "es que son chavales muy jóvenes. Hablo con ellos, porque conozco a muchos personalmente y les pregunto alucinado porque casi prácticamente no podían ver las carreras, la mayoría tenían seis años".

"A mi hijo, por ejemplo, cuando tenía seis años le interesaba una cosa cinco minutos. Cuando eres tan pequeño no estás dos horas viendo una carrera. No creo que tengan recuerdos de Fernando Alonso. Eso es lo que a mí me llama más la atención de todo el fenómeno: hay gente muy joven, que ha cogido a Fernando Alonso como ídolo, aunque podría ser más su tío mayor que su padre. Y yo creo que eso obedece un poco al carisma que tiene Fernando”, asegura Vega.

Sobre el aspecto del carisma coinciden ambos entrevistados, pero, además, Jacobo trabajó durante años en el 'paddock' y conoce al piloto de forma cercana. Vega añade que “Fernando es una persona que ha madurado mucho. Es una persona muy tímida y la experiencia le ha hecho perder un poco esa timidez. Toda esa confianza que ves que tiene en la pista la ha adquirido con los años y ahora mismo es un tipo con una confianza en sí mismo impresionante, que yo solo he visto en él, Rafa Nadal y Cristiano Ronaldo". "Además, en este tiempo, ha ido haciéndose un personaje fuera de la pista que contrasta con ese Fernando de antes que podía resultar un poco borde para la gente, ahora es un personaje que en las redes sociales gusta. Se ve un lado que antes sólo veíamos los que los tratábamos más en corto y sabíamos que era así: un tío gracioso, divertido y ocurrente. Y ese lado se ha aupado gracias a las redes sociales. Porque ves que le sigue el juego a la gente, que da titulares graciosos y atrevidos", prosigue el periodista.

El triunvirato Alonso, Nadal y Gasol

Jacobo Vega también incide sobre ese cambio de actitud y ese lado personal del Fernando que él sí conocía poniendo como punto de inflexión en el momento en el que el asturiano dejó la Fórmula 1 para probar otras categorías. Afirma Jacobo que en 2018 decide dejar la F1 marchándose a otras competiciones que le permiten vivir mucho más relajado.

"La Fórmula 1 en sí es muy inmersiva: son muchas carreras, muchos viajes, compromisos con patrocinadores, muchas jornadas de simulador... Al final se va a hacer el Mundial de Resistencia, que son seis carreras, en las que tampoco tiene demasiados actos. Hace también el Dakar, en el que estás quince días en el desierto… pero es un rollo un poco diferente. Creo que esto es lo que le hace vivir un poco más relajado, alejarse del ambiente del día a día del 'Gran Circo' y luego cuando vuelve a la Fórmula 1 regresa una persona renovada y que enfrenta el reto de otra manera mucho más relajada”.

Fernando Alonso abrazándose a su equipo tras conseguir un podio / Archivo

El 'fenómeno Fernando Alonso' también lleva consigo una connotación sentimental para el aficionado nacional. El asturiano es considerado por muchos como parte del triunvirato histórico del deporte español del siglo XXI formado por Rafa Nadal, Pau Gasol y él mismo. Alonso, a pesar del paso del tiempo, se niega a darle la razón a la biología y sus fans ven en este renacer una especie de ‘Last Dance’. Es por ello por lo que sus fans en Twitter enloquecen aún más cuando le escuchan hablar de llegar en activo al nuevo reglamento de 2026.

'Twitter F1', una potente comunidad social

Con respecto a 'Twitter Fórmula 1', Jacobo Vega comenta que personalmente conoce a muchos: "Son gente muy joven". Pero esta comunidad social no es solo una amalgama de 'twitteros' y jóvenes. El periodista reconoció ser parte activa de este movimiento del que forman parte aficionados, pilotos profesionales y hasta Antonio Lobato, que es la voz y la figura más reconocible de la F1 en España. Vega, de Motorsport, aporta su visión desde un punto de vista personal. Sobre cómo él se acercó al campeonato automovilístico y la diferencia con la difusión actual de la categoría.

“Yo veía la Fórmula 1 cuando era pequeño porque mi padre profesionalmente estaba metido dentro de este 'mundillo'. Pero había muy poca gente que siguiese esta competición. No se daban todas las carreras en directo, a veces solo se daba la salida y luego conectaban un poco más tarde. No era un deporte fácil de seguir. ¿Qué pasa con esta gente ahora mismo? Que lo ha 'mamado' aunque sea joven. La Fórmula 1 ha formado parte ya de su vida, aunque fuese de oídas, y es un deporte que tienen muy aceptado como el fútbol o el tenis”, afirma el periodista especializado.

Vega también da su visión sobre las nuevas generaciones y la relación que estos han consolidado alrededor del piloto asturiano: "Todos estos factores al llegar las redes sociales, se magnifican. Al final son una serie de chavales jóvenes que han crecido viéndonos y que ahora con 21, 22, 23 años se han encontrado con que la Fórmula 1 y Fernando Alonso son su pasión".

Fernando Alonso, piloto español de Aston Martin, durante el pasado GP de Miami. / EUROPA PRESS

"Entonces yo creo que las redes sociales, o Twitter, tienen sus cosas malas, pero también tienen su lado bueno porque crean 'comunidad'. Y al final, esos chavales, se juntan alrededor de unos 'hashtags', unos 'memes', como lo quieras llamar y organizan sus eventos aunque sean gente de diferentes partes de España. Y han elevado todo esto a un fenómeno que yo veo muy bonito” reconoce el periodista.

Un fenómeno que va más allá

“Mi hijo nació en el 2008. No le gustan mucho las carreras, pero los amigos de su clase están todos locos con Alonso cuando no habían ni nacido el año en el que Fernando fue campeón del mundo, no estaban ni en proyecto. Entonces… ¡No lo sabría explicar, es complicado, pero es un fenómeno que trasciende! Que él interactúe como con el tema de Taylor Swift últimamente, con lo de 'El Plan' que ahora es 'La Misión', 'la 33'… es la clave. La ‘33’ ha traspasado barreras en el deporte" opina Jacobo Vega.

"Han entrado al trapo equipos de fútbol como Osasuna, equipos de baloncesto, Alcaraz firmó la cámara con lo del 33… Entonces ves que una tontería de 'Twitter F1', de cuatro chavales jóvenes, se viraliza. Es increíble. Incluso la gente se está empapando con carreras antiguas", explica un profesional con una amplía perspectiva de la competición.

Carlos Alcaraz y su gesto viral con Fernando Alonso / Archivo

Al final, lo que rodea en los últimos meses a la figura de Fernando Alonso es un fenómeno nacido de la esperanza y en el que la gente se deja llevar por ese sentimiento de soñar a lo grande a pesar del dominio aplastante de Max Verstappen. Y que hace pensar en los años divertidos y cañeros que se ha perdido la Fórmula 1 sin tener al asturiano en primera línea.