Mercedes Ruiz, baile sin argumento para recordar a los maestros

"Yo siempre digo que los maestros son la raíz a la que me agarro y quería homenajear a los que más me han aportado en mi carrera". Mercedes Ruiz (Jerez, 1980) es una renovadora del baile flamenco tradicional que, después de 20 años de carrera y doce espectáculos, quería recordar a algunos de los bailaores que más huella han dejado en ella con un espectáculo sin argumento. Es Romancero del baile flamenco, que podrá verse este sábado en los Teatros del Canal de Madrid, en el que se vuelve a hacer acompañar por la guitarra de Santiago Lara, su pareja, que además es quien ha compuesto la música, el cante de David Lagos, que le acompaña desde los inicios de su compañía, y el baile de José Maldonado.

"Es un espectáculo de corte clásico porque no lleva hilo argumental, aunque le pongamos nuestra impronta actual", explica por teléfono la bailaora unos días antes del estreno en la capital. "El argumento es la danza, la voz y la música y al final queda una obra muy íntima, muy especial". Romancero es un espectáculo sencillo y honesto, en el que Ruiz despliega sus recursos dancísticos y se apoya en los elementos que siempre acompañaron al baile: mantón, palillos, abanico y bata de cola. El estreno, en el reciente Festival de Jerez, fue un momento muy especial para ella: "Fue precioso, hubo mucha química entre el elenco y eso ahora me pone más presión, porque no sé si voy a poder volver a sentirme así en el escenario".

Sevillanas, fandangos, seguiriyas, cantiñas, el polo y El Vito son los palos que se suceden en los que hace guiños a algunos maestros fundamentales con los que Ruiz no tuvo ocasión de trabajar y que sin embargo, le han marcado en su carrera como bailaora: Carmen Amaya, Antonio Gades y Cristina Hoyos. "Ellos son el espejo en que me miro, creo que ellos entendían el cante y la manera de abordar las coreografías como yo lo hago".

Para que fluya, el engranaje está sostenido por la música, un elemento fundamental para esta bailaora en la composición de sus coreografías. "Santiago Lara y David Lagos han hecho un trabajo muy elaborado, de tal forma que casi no te das cuenta cuando se pasa de un palo a otro", explica. "Tengo una conexión absoluta con ellos después de tantos años trabajando juntos", añade. "Son dos artistas a los que admiro y me siguen emocionando cuando les oigo y además son extremadamente creativos, así que son mi sustento".

Mercedes Ruiz en 'Romancero del baile flamenco'. / Tamara Pastora / Festival de Jerez

Bailaora precoz

Ruiz comenzó a bailar con tan sólo cuatro años, y desde muy niña ya formó parte de la compañía de Manuel Morao Gitanos de Jerez, con la que recorrió los escenarios de medio mundo. Antes de crear su compañía y lanzarse en solitario en 2003, formó parte de las de Antonio el Pipa, Eva Yerbabuena o Andrés Marín. Siempre ha defendido el flamenco más clásico, hasta llegar a ser la máxima referencia de su generación en el compromiso con la tradición. "Hacer un espectáculo sin hilo argumental en realidad es más difícil, porque no te puedes esconder, tienes que llevar la obra de una manera muy sutil, muy sensible".

No tan habitual en las programaciones de los grandes teatros, Ruiz reivindica el espacio para este tipo de propuestas. "Tiene que haber de todo, cada artista tiene su manera de entender y sentir el flamenco, que es un arte muy rico y lleno de personalidades diversas", dice. "Si todos hacemos lo mismo, al final, qué aburrimiento".

Romancero del baile flamenco apenas comienza su andadura tras el estreno en Jerez, un espectáculo que convive con la gira de Tauromagia, coreografía para la obra de Manolo Sanlúcar que la compañía de Mercedes Ruiz estrenó en 2018 bailando por primera vez una de las obras cumbres del genial guitarrista gaditano del que Santiago Lara, compañero de Ruiz, fue un discípulo destacado.