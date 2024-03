Úrsula López rescata el flamenco de la dictadura a través de Lorca

La última frase de la obra que Federico García Lorca dejó escrita en su inacabada Comedia sin título es el pie que ha utilizado la bailaora Úrsula López (Montilla, Córdoba, 1976) para arrancar su nuevo espectáculo, estrenado este miércoles en el Festival de Flamenco de Jerez. "Arcángeles vestidos de faralaes ascienden a los cielos". Con un enorme vestido de flamenca de muchos colores que asciende al cielo arranca una obra que es la continuación del trabajo que hiciera López al frente del Ballet Flamenco de Andalucía El maleficio de la mariposa, aunque no es su segunda parte. Si bien en aquella quiso poner en valor el baile flamenco femenino, la bailaora y coreógrafa ha querido en esta ocasión utilizar al poeta más flamenco como hilván con el que presentar un recorrido por las grandes figuras masculinas del flamenco después de la muerte del poeta y durante la dictadura y hacerlo con una obra densa, llena de matices y subtextos, oscura y emocionante.

Para hacerlo ha contado con dos pilares excepcionales: la documentación y guion de Pedro G. Romero y la dirección artística de Luz Arcas. “Creo que esta obra es un díptico con El maleficio de la mariposa pero hay muchas diferencias estilísticas de tono, de sobriedad. Esta es más oscuro, más sobrio, más denso”, explicaba por teléfono Arcas apenas unas horas antes del estreno.

El resultado es una obra coral en la que el elenco no se limita a reproducir las grandes coreografías que estos creadores hicieron a partir de la obra de Lorca, sino que propone además una actualización de las mismas, en el espacio escénico, en los ritmos y en los propios cuerpos. El trabajo coreográfico de López se completa con la composición escénica de Arcas, que deja ver su mano en la colocación, en las transiciones y en algunas coreografías también. “Yo lo que he hecho un poco es ayudarla en el empaque escénico de todos los materiales que ella ha ido generando, que me parece que son oro”, dice Arcas.

Una seguiriya coral de Vicente Escudero con una composición en escena en constante movimiento es el punto de partida para recorrer el baile de Antonio Ruiz Soler, Mario Maya, Antonio Gades, Farruco, El Güito y La Cuadra de Salvador Távora, salpicadas con otras composiciones de artistas internacionales ajenos al flamenco pero contemporáneos de los citados que interpretaron las obras del poeta: Yerma, La casa de Bernarda Alba o Bodas de Sangre. Los elementos más característicos cde todsa estas coreografías de autor se hacen aquí presente en un espacio fragmentado, en una obra que no pierde en ningún momento el tono solemne compuesta por un elenco numeroso de bailarines que son capaces de componer cuadros corales con precisión y limpieza, y emocionar en los diferentes solos que se representan.

“Lo que más me ha sorprendido del material que he encontrado en estos años que coinciden con la dictadura es que los artistas eran muy libres para expresarse, creo que lo hacían más libremente que ahora”, explica Úrsula López por teléfono antes del estreno. López, que ideó esta obra siendo aún directora del Ballet Flamenco de Andalucía, ha contado para el espectáculo con un elenco numeroso, del que ella se reserva algunas escenas pero que no es protagonista constante. Su saeta con bata de cola roja mecida por el sobrecogedor cante de Sebastián Cruz es estremecedora, como es desasosegante la seguiriya marcada por un ansioso braceo y el rítmico movimiento de su melena suelta.

Una escena de 'Comedia sin título', de Úrsula López, en el Festival de Jerez. / ESTEBAN ABION / FESTIVAL DE JEREZ

La atmósfera sonora, bajo la dirección musical del guitarrista Alfredo Lagos, añade el marco perfecto a una obra oscura y sombría. Las composiciones del guitarrista, en combinación con las percusiones de Antonio Moreno y el saxo de Juan Jiménez acompañan -también lo hacen los silencios- las logradas coreografías. Al elenco musical se añaden el cante telúrico de Tomás de Perrate -que además de cantar hace también algunos recitativos- y la potente y prodigiosa voz de Sebastián Cruz, unos cantaores que derrochan intensidad y entrega, emoción y sobrecogimiento. “Son ecos muy diferentes pero en ambos casos traen voces del pasado”, explicaba López sobre por qué estos cantaores.

Escena de 'Comedia sin título', de Úrsula López, estrenada en el Festival de Jerez / Esteban Abion / Festival de Jerez

La bailaora ha seleccionado un elenco joven que domina diferentes técnicas de baile y con una gran capacidad para emocionar con sus interpretaciones. Julia Acosta, Aitana Rousseau, Andrea Anto, María Gómez, Manuel Jiménez, Federico Núñez, Iván Orellana y Jesús Hinojosa van componiendo las diferentes escenas con acierto. Los solos, además, de Iván Orellana, y la soleá del Güito, que remata Federico Núñez con un paso intimista en silencio son algunos de los momentos de mayor intensidad.

“Úrsula tiene muchísimos talentos como bailarina y como creadora, me maravilla cómo maneja el baile en grupo y creo que hay momentos de gran belleza”, remata Arcas. “es un viaje físico, muy conmovedor, muy importante, muy bello y muy revelador a nivel de la poética del gesto”.