Sarah Manguso: lo bueno si breve...

Hace poco más de un año, exactamente 15 meses, yo no sabía quién era Sarah Manguso. No la conocía. Nunca la había leído. Una ignorancia gozosa, porque permite el hallazgo, la certeza de que, en este mundo de viciadas interconexiones, aún es posible descubrir voces literarias vibrantes y brillantes.

Fue eso lo que sentí cuando cayó en mis manos Gente muy fría, la primera novela de Manguso. La publicó en España, a finales de enero de 2023, Alpha Decay, y su lectura dejó en mí un poso inquietante, un asombro que me generó una necesidad muy concreta: la de saberlo todo de aquella autora, y de su obra, claro.

Apenas unas semanas después, viajé a Estados Unidos, donde hice una pequeña gira editorial que me llevó, entre otras ciudades, a Iowa City. Allí, la heladora mañana de un lunes de marzo, le pedí al librero de la mítica Prairie Lights Books que me sacara lo que tuviera de Sarah Manguso. El tipo, entre el asombro y la curiosidad, obedeció, y yo salí de la librería con un botín que me duró las horas que tardó mi vuelo de vuelta a España.

En la penumbra del avión devoré, en inglés, En curso (2015) y 300 razones (2017), los dos títulos, entre el aforismo y la cita memorística, que pusieron a su autora en el mapa literario anglosajón (Alpha Decay ha recuperado ambos), un plano nada fácil de explorar, sobre todo para una joven nacida en una familia de clase media baja de una ciudad de Massachusetts.

La influencia de Jenny Holzer

De allí se marchó Manguso, nacida en 1974, con la intención de convertirse en escritora. Se instaló, a finales de la década de los 90, en Brooklyn (Nueva York), en un pequeño apartamento cuyas paredes recubrió de obras de la artista Jenny Holzer, compuestas por frases cortas que juegan con clichés o refranes.

El uso del lenguaje como principal forma de expresión artística sedujo a Manguso, que tomó a Holzer como referente en la construcción de su estilo narrativo fragmentario.

Comenzó escribiendo poesía (The Captain Lands in Paradise, 2002, y Siste Viator, 2006), colaboró con Dave Eggers en un volumen de cuentos (One Hundred and Forty Five Stories in a Small Box, 2007), publicó unas memorias (The Two Kinds of Decay, 2008) sobre su experiencia con un trastorno autoinmune que casi la mata, y narró la historia de un amigo que se suicidó arrojándose contra un tren de cercanías (The Guardians: An Elegy for a Friend, 2012).

Logró la codiciada beca Guggenheim, principal sostén para muchos creadores, empezó a dar clases en universidades como Columbia y se mudó a Los Ángeles, ciudad en la que sigue viviendo y escribiendo "donde sea, cuando sea y tanto como sea posible", integrando las demás partes de su vida (de la maternidad a la docencia) en la escritura.

Manguso dice afrontar cada nuevo libro "sin esperanza y sin desesperación", según las instrucciones de Isak Dinesen. Y así se enfrentará a Liars, su segunda novela, que el 23 de julio publicará la editorial que fundó Virginia Woolf.