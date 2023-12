Los mejores libros de 2023 para Inés Martín Rodrigo

La vida no sólo nos sucede. Nos cambia. Nos atraviesa. Nos descoloca. Y eso, trasladado a la literatura, tiene una influencia tan notable que después de haber sufrido un acontecimiento doloroso puedes terminar convertida, sin darte cuenta, en una escritora distinta y, también, en una lectora diferente. Ese sería el resumen de mi año en lo narrativo. Doce meses en los que no he parado de leer, y en los que he escrito más sin escribir que haciéndolo.

El duelo por la muerte de mi padre me condujo, paradójicamente, a la belleza de la escritura de Esther Kinsky y su Arboleda (Periférica) y a la búsqueda infatigable de algo de sentido al abismo de la asuencia, encontrado, en parte, en las Derivas (La uña rota) de Kate Zambreno, en el Color puro (Mutatis Mutandis) de Sheila Heti, en la Imagen fantasma (Los tres editores) de Hervé Guibert y en Aurelia, Aurélia, de Kathryn Davis (Muñeca infinita).

Pero, antes de rozar el infierno, toqué el cielo con Terry Tempest Williams y Cuando las mujeres fueron pájaros (Almadía); hallé una nueva definición de hogar gracias a Igiaba Scego y Mi casa está donde estoy yo (Nórdica); aprendí a disfrutar del dolce far niente con el Gozo (Siruela) de Azahara Alonso y volví a entregarme a quienes nunca me defraudan: James Salter (Cuentos completos, Salamandra) y Annie Ernaux (La escritura como un cuchillo, Cabaret Voltaire).

Portada de 'Gente muy fría', de Sarah Manguso / EPE

Gente muy fría

Sarah Manguso. Alpha Decay. 21,90 euros

La primera novela de Sarah Manguso (Massachusetts, Estados Unidos, 1974) es un ejercicio de precisión literaria sólo comparable a la destreza con la que el buen cirujano maneja el bisturí. La vida de Ruthie, que crece en un pequeño pueblo del estado natal de la autora, es la muestra de que el sueño americano casi siempre termina convertido en pesadilla.

Portada de 'Vivir deprisa', de Brigitte Giraud / EPE

Vivir deprisa

Brigitte Giraud. Editorial Contraseña. 19 euros

En junio de 1999, Claude, pareja de la escritora Brigitte Giraud (Sidi Bel Abbes, Argelia, 1960), falleció en un accidente de moto. Transcurridos más de veinte años, la autora decide "hacer por última vez un balance" que le permita "cerrar la investigación" de lo sucedido ese día. Ateniéndose a los hechos, reconstruye las circunstancias y las decisiones que llevaron a que Claude muriera, en un relato fundamentado en el "Y si" que emociona y fue merecedor del Goncourt.

Portada de 'Sigo sin saber de ti', de Peter Orner / EPE

Sigo sin saber de ti

Peter Orner. Chai Editora. 21 euros

Pocos descubrimientos literarios recientes me han aportado tanto como el de Peter Orner (Chicago, 1988). En ¿Hay alguien ahí? y en Sigo sin saber de ti, ambos publicados por la argentina Chai Editora, asombra hasta la envidia su talento para conjugar su experiencia personal con sus lecturas, su capacidad para hablar de sí mismo a través de lo que otros escribieron. Léanlo, les cambiará la vida.

Portada de 'La mala costumbre', de Alana S. Portero / EPE

La mala costumbre

Alana S. Portero. Seix Barral. 19 euros

Es Alana S. Portero (Madrid, 1978) una mujer deslumbrante, como deslumbrante es La mala costumbre (Seix Barral), una novela conmovedora y necesaria que cuenta la historia de una joven que, desde un barrio de clase obrera, marginal, lucha por construir su identidad hasta ser capaz de vivir sin miedo, con orgullo. De lo mejor de 2023.

Portada de 'La luz difícil', de Tomás González / EPE

La luz difícil

Tomás González. Sexto Piso. 16,90 euros

Más de una década ha tardado en llegar a nuestro país La luz difícil, una hermosa novela sobre el amor paternofilial en la que Tomás González (Medellín, Colombia, 1950) cuenta, sin ningún alarde descriptivo, con la sencillez de las palabras justas, la historia de David, un pintor que recuerda, en su solitaria y serena vejez, casi ciego, la muerte digna, veinte años atrás, de un hijo parapléjico.

Portada de 'Una estela salvaje', de Kathryn Schulz / EPE

Una estela salvaje

Kathryn Schulz. Gatopardo Ediciones. 21,95 euros

No es este un libro de duelo. No, al menos, como los cánones de lo que ya es un género literario en sí mandan. Una estela salvaje es el canto a la vida de Kathryn Schulz (Shaker Heights, Ohio, 1974) a través de la muerte: cómo se enfrentó al fallecimiento de su padre al mismo tiempo que se enamoró de quien después sería su mujer.