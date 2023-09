Cristina Domènech, directora de la Setmana del llibre en Català: "El reto es que el libro en catalán tenga más presencia"

Cristina Domènech, directora de la Setmana del llibre en Català / EPE

A Cristina Domènech (Igualada, 1970), licenciada en derecho por la UB y con un máster de gestión cultural en la Pompeu, no le impresionan los diez mil visitantes más que ha tenido la Setmana del llibre en Català, ni el 20% de aumento de las ventas.

"Vender no es el objetivo. El reto es auentar la difusión del libro en catalán, que se hable más, que se presten más en las bibliotecas y que, una vez termina la Setmana, el público pida más libros en catalán en las librerías", sostiene. "Se ha de trabajar en el impacto del libro en catalán. Nos lo hemos de creer todo el sector".

Esta mujer es un fluir continuo de ideas. En 2009, junto con unos amigos, salvó de la práctica desaparición del barrio del Rec, la antigua zona industrial y adobera de Igualada, afectado por un POUM. Así nació el exitoso festival de moda Rec.

En 2020, acudió a la llamada de la Setmana "para ayudar" y hoy es la directora. "Para mí supone un cambio de paradigma, pero el libro no me es extraño. Soy muy lectora y uno de mis mayores tesoros es mi lengua. Tenía ganas de descubrir un sector nuevo".

Cristina trae aires renovadores a un gremio al que los cambios le cuestan. La idea de hacer de la Setmana un festival puede parecer un simple titular, pero es la clave para relanzarla los próximos años. "Cuando anunciamos la ampliación del bar, la gente se lo tomó a broma, pero se ha convertido en un espacio de relación y ha sido un éxito total. El concepto de festival, de comunicarse, de compartir y no solo de comprar es clave, pero no olvidamos los contenidos potentes", dice la directora, a quien el cambio del próximo año por la Copa América no es un hándicap, sino la oportunidad de mejorar para volver al Moll de la Fusta en 2025.