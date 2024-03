Daniela Requena, periodista trans, contra el cabo del Ejército que se siente mujer: "Te ríes de quienes luchamos por nuestros derechos"

La periodista e influencer Daniela Requena, conocida por su discurso activista en redes, ha protagonizado un tenso e incómodo enfrentamiento en el programa 'TardeAR' junto a Ana Rosa Quintana, al recibir a Roberto Perdigones, mejor conocido como 'Gones'. Un cabo del Ejército de Tierra que habría cambiado su género a mujer para así beneficiarse del régimen de visitas con su hijo, que sería diferente si su condición fuese la de hombre.

Si por algo se caracteriza la narrativa de Requena en redes sociales es por defender los derechos del colectivo LGTBIQ+, especialmente del colectivo trans. En su presentación a Ana Rosa ha comentado cómo se siente desde que tiene 4 o 5 años, además de dar su opinión en la Ley Trans de la que personas como Roberto se han beneficiado: "Me trato a mí misma en femenino... algo que Doña Roberto ha dicho que no lo hace”, señalaba la valenciana nada más comenzar.

Daniela Requena enfrentada en #TardeAR6M con una mujer cabo que se ha cambiado de género https://t.co/T0wdQVWXBx — TardeAR (@TardeARtv) March 6, 2024

Daniela Requena sentencia al cabo Roberto

Cuando Ana Rosa criticaba que hay cosas que no tienen sentido en la Ley Trans, la influencer no ha dudado en contestarle que "hacía falta una ley que protegiera a personas trans, pero... habrá que retocarla", dejando claro que casos como el de Roberto perjudican directamente al colectivo. Daniela ha querido ir más allá señalando que cree que Roberto no se siente mujer: "Estamos hablando de una persona que está haciendo un uso fraudulento de la ley probablemente porque su ideología vaya en contra del gobierno", continuaba.

El cabo del Ejército de Tierra ha reivindicado que en su caso no hay un trasfondo político, algo que Requena no cree y ella misma ha sentenciado a Perdigones: "Me parece mal que te quieras reír de las personas que queremos luchar por ser felices... por nuestros derechos. Dejemos de visibilizar este tipo de cosas. Hemos luchado... para que ahora vengan sinvergüenzas a quitarnos nuestros derechos", ha zanjado la periodista en el programa de Ana Rosa.