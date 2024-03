El incómodo momento de Sonsoles Ónega con Roberto, el cabo del Ejército que se siente mujer: "Soy madre no gestante"

La periodista Sonsoles Ónega ha protagonizado un tenso e incómodo momento en su programa 'Y ahora Sonsoles' al recibir a Roberto Perdigones, mejor conocido como 'Gones'. Un cabo del Ejército de Tierra que habría cambiado su género a mujer para así beneficiarse del régimen de visitas con su hijo, que sería diferente si su condición fuese la de hombre.

Tal y como ha asegurado Toño Abad, activista LGTBI, Roberto no habría cambiado ni su nombre ni su imagen desde que se cambió el género en Ceuta, por lo que "lo hacen para aprovecharse de una ley" y beneficiarse de algunas condiciones profesionales. El cabo del Ejército de Tierra asegura que desde su cambio de género dispone en la base militar de habitación propia, puede dejarse el pelo largo, su jubilación ha aumentado, y puede ascender con más facilidad.

"Las madres no gestantes no pueden colocar la semilla"

En su entrevista con Sonsoles Ónega, Roberto ha asegurado que es bigénero e intersexual. A pesar de ser un hombre heterosexual a todos los efectos afectivo-sexuales, Roberto confiesa sentirse una mujer lesbiana. Perdigones señala que cambió de género cuando leyó la Ley Trans, algo que ha dejado atónita a Sonsoles Ónega.

Roberto tiene un hijo de 16 años que no sabe que es mujer, pues desde que su ex-mujer y madre gestante del menor, se enteró del plan de Roberto, ha recortado el número de visitas: "Ya no soy el padre, a efectos de la ley soy madre no gestante", ha explicado a Sonsoles. La periodista por su parte contestaba dejando claro que a pesar de ser algo inapelable con la ley, "tú tuviste a tu hijo como padre, no como madre no gestante. Tú tienes espermatozoides que colocaste en la madre gestante, esto es inapelable", zanja.