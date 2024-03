Todo lo que se sabe de 'Que muera el amor', la nueva serie que protagonizarán Ester Expósito y Anna Castillo

Si hablamos de cine español hablamos de Ester Expósito y Anna Castillo, dos rostros que no hacen más que aparecer en nuestras pantallas cada dos por tres. Ester saltó a la fama con 'Élite' y Anna Castillo con 'Un cuento perfecto', proyectos que se alejan bastante del que van a protagonizar ahora.

'Que muera el amor' nace de la mano de Carlota Pereda después de conquistar la gran pantalla con proyecciones como 'Cerdita' y 'La ermita', embarcándose en una nueva aventura que tiene como protagonistas a sus monstruos favoritos: los vampiros.

Este proyecto no solo marcará un antes y un después en la carrera de la directora, sino que promete ser una de las propuestas más frescas y fascinantes de la actual ficción española, contando con el talento de Ester y Anna.

Para luchar contra el amor hay que entenderlo

En un thriller visceral y romántico, Carlota Pereda no solo busca entretener con este nuevo proyecto, sino invitar a la reflexión acerca del amor, las relaciones tóxicas, la identidad personal y el deseo. Anna Castillo y Ester Expósito se convertirán en dos vampiras que nos enseñarán los entresijos de su especie: amor romántico y pasional, deseos prohibidos e instintos salvajes.

La serie girará en torno de Sese, que no puede superar a su ex aunque esta la haya enterrado viva durante 90 años. Para sobrevivir al amor eterno, debe navegar por el mundo moderno narcisista, enfrentarse al sistema vampírico y matar a su expareja. Veremos a una mujer luchando por salir de una relación tóxica, una temática que colisiona con un mundo moderno en el que amor y deseo ya no se verán como fuerzas que nos destrozan y achacan, sino como el medio para un fin.

“En Buendía Estudios estamos convencidos de que 'Que muera el amor' es una serie diferente que tiene un gran potencial internacional, tanto a nivel narrativo como de producción”, añade Laura Abril destacando el trabajo de Carlota Pereda.