Estos son los restaurantes favoritos de la actriz Anna Castillo

Anna Castillo (Barcelona 1993) es una de las actrices del momento. En 2023 ha triunfado en Netflix con éxitos globales como la película ‘Nowhere’ y la serie ‘Un cuento perfecto’ y su futuro inmediato bulle con nuevos proyectos. Además, recientemente ha sumado una nueva faceta como ‘mixóloga’ (e incluso diseñadora de vasos), creando el cóctel Glassy para la ginebra Bombay Sapphire. Su propuesta estará disponible hasta finales de marzo en dos locales de Madrid (Hotel Bless y Ginkgo Sky Bar en el Hotel VP Plaza España) y otros dos en Barcelona (Nobu Hotel y Amar Restaurant en el Hotel Palace).

Aprovechando la oportunidad, hemos querido preguntar a Anna Castillo por una de sus grandes pasiones: la gastronomía. Aquí está la lista completa de restaurantes en los que esta actriz es muy feliz.

La Taberna Errante (Carrera de San Francisco, 8, Madrid)

“Creo que mi restaurante favorito es La Taberna Errante. Es un sitio no demasiado grande al que me gusta ir con amigos. Me encanta su cocina de mercado que va cambiando según la temporada, con el resultado de que los platos son siempre maravillosos: se nota que están hechos con mucho cariño”, explica la actriz. En el menú no suele faltar su famosa ensaladilla rusa junto a ‘tiraditos’ a la peruana, platos de setas o la tarta de queso de la casa.

Ostras Pedrín (Cardenal Cisneros, 39, Madrid)

Asegura Anna Castillo que es probable que Ostras Pedrín sea el local al que más veces ha ido en el último año. “Me gustan mucho las ostras y además, aquí, tienen conservas selectas y ahumados muy ricos. Soy fan del aperitivo y este es un lugar perfecto para hacerlo, ya sea a la una del mediodía o a las siete y media de la tarde”.

Juan Alcaide y Pablo Álvaro, de Umiko (Madrid). / Umiko

Umiko (Los Madrazo, 6, Madrid)

“Hay muchísimos japoneses ahora mismo en Madrid pero son pocos los que mantienen la calidad a lo largo del tiempo. Umiko sí lo consigue y por eso es mi favorito. Entre los platos que me vuelven loca están el espectacular ‘carpaccio’ de vieiras que preparan, el guiso de setas con curri o los ‘nigiris’, con los que siempre me pongo en sus manos para que sean los que elijan cuáles me sirven”, comenta Anna.

Casa Fidel (El Escorial, 6, Madrid)

“Me encanta el cocido y el sitio que más me gusta para disfrutarlo es Casa Fidel, que está en Malasaña y que tiene mucho encanto. Elaboran la sopa tal y como me gusta y, además, te ponen la cantidad perfecta: no te matan a comer. Lo preparan los martes y los jueves a mediodía”.

Mercato Ballarò (Santa Engracia, 24, Madrid)

“Creo que los restaurantes italianos pecan un poco a veces de poner unos precios demasiado hinchados. Por eso, el que más me gusta es Mercato Ballarò, que tiene una excelente relación calidad-precio. Entre mis recetas favoritas están la pasta a la ‘puttanesca’ (aceitunas, tomate y anchoas) o la pasta ‘frutti di mare’ (con mariscos)”.

Bammbao (Nicolás Sánchez, 54, Madrid)

Anna Castillo no solo se mueve por el centro de Madrid: “Últimamente voy bastante a Usera porque tengo amigos que pintan y tienen sus estudios por esa zona. Mi descubrimiento más reciente ha sido Bammbao. Lo llevan unos chicos que le ponen muchas ganas y el resultado son platos buenísimos como el ‘saam’ de costilla a baja temperatura”.

Corchito (Salitre, 2, Madrid)

Apasionada del vino, incluye entre sus últimos hallazgos Corchito, que está en Lavapiés. “Tienen una gran variedad de vinos naturales, pero es que, además, la comida está muy cuidada y el servicio es cercano y atento”.

Sol i Mar (Miramar, 19, Calella de Palafrugell, Girona)

Anna Castillo tiene un apartamento en Tamariu (Girona) y siempre que está por allí, se pasa por Sol i Mar, un local en Calella de Palafrugell, a unos 10 minutos en coche. “Es un restaurante de playa, pero en el que todo está muy cuidado. Todo el producto de mar que tienen está riquísimo. Me gustan especialmente los ‘canyuts’ (bivalvos parecidos a las navajas, pero más pequeños) y las almejas”.

Tamae Imachi y Albert Raurich, de Dos Palillos / El Periódico

Restaurantes con estrella Michelin

Si tiene que decantarse por uno, la actriz elige Azurmendi, el tres estrellas Michelin de Eneko Atxa en Larrabetzu (Vizcaya): “Estuve hace poco y me encantó”, explica. Eso sí, no olvida su paso, hace ya unos cuantos años, por el estrella Michelin Don Palillos (Elisabets, 9, Barcelona), de Albert Raurich y Tamae Imachi. “Tengo un recuerdo buenísimo de todo lo que comí aquel día en este local de cocina fusión asiática”.