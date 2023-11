Estos son los restaurantes favoritos de la actriz Clara Lago

La actriz Clara Lago.

Clara Lago (Torrelodones, 1990) es uno de los rostros más representativos del cine español de este siglo. La hemos visto en películas que ya son historia de nuestro cine como El viaje de Carol o la taquillera Ocho apellidos vascos, y ahora se lanza al mundo de la hostelería. Lago, que lleva desde 2017 una dieta vegana por motivos éticos y ecologistas, ha abierto junto al empresario José Lucena y el chef Víctor Pinacho La Huerta Funky Castizo (Conchas, 8, Madrid), un restaurante que aspira a convertirse en una referencia dentro de la alta cocina vegetal.

"El proyecto nace en la coctelería La Tuerta Funky Castizo, donde el chef Víctor Pinacho hacía algunos platos con verduras, trabajándolas como un dios del Olimpo. Yo le animaba a seguir porque eran recetas que estaban muy bien y hubo un momento en el que ya la mitad de platos en la carta eran solo de verduras. Ese fue el germen de La Huerta Funky Castizo", explica la actriz. También añade que ‘La Huerta’ no es "solamente un sitio para comer sano -que también- sino al que ir a pasárselo bien".

En los escasos meses que el proyecto lleva abierto ya hay recetas que se han convertido en favoritos del público (y de la propia Clara) como "los tacos de tinga de setas, las bravas de bimi o los puerros a la vinagreta". Ahora que ya es parte de la escena hostelera madrileña, le pedimos a Clara que elija sus favoritos de Madrid: esta es su ruta.

La Tuerta Funky Castizo

"Siempre he sido muy de hacer piña con los sitios y con la gente que trabaja allí. Recomiendo mucho La Tuerta Funky Castizo (Cabeza, 28) porque la coctelería es espectacular y tiene, a diferencia de ‘La Huerta’, una carta ‘fifty-fifty’, que permite mezclar a gente vegana y gente que no lo es. Además, el local es increíble y tiene un ambiente brutal, con muchísimo rollo".

Un cóctel de La Tuerta Funky Castizo. / Cedida

Herbolario Navarro

Lago se declara adicta de Herbolario Navarro, que cuenta con distintos locales en Madrid. "Aquí me siento como un niño en una tienda de golosinas. Me encanta ir con tiempo para ver todo lo que tienen. No solo hay un montón de productos aptos para veganos sino que todo es ecológico, con lo que para mí es el sitio perfecto".

Amalavida/Abonavida

Lago recomienda estos dos locales que resultan complementarios entre sí. Amalavida (Loreto y Chicote, 7) es un local muy bonito, ni muy grande ni muy pequeño, que te permite desde echarte unos bailes hasta tomarte un cóctel sentada con tus amigas. Abonavida (Navas de Tolosa, 3), por su parte, es un bar-cafetería con espectáculo, que es cuqui sin resultar cursi, en el que puedes estar muy agustito. Te puedes comer desde una tosta a una pizza con una copa de vino y luego bajar a la parte de abajo a ver un espectáculo de comedia o un concierto”.

El local de Abonavida, en Madrid. / Cedida

La fragua de Sebín

"Cuando me vine a vivir a Madrid mi zona de referencia era la Plaza del Dos de Mayo y alrededores. En esa zona está este restaurante (Divino Pastor, 21) en el que siempre quedaba con mi hermano y mi cuñado. Rafa y Toñín, los dueños, convirtieron La fragua de Sebín en mi segunda casa. Llegaba de viaje, dejaba la maleta y me bajaba aquí para comer algo. Tienen una terraza muy pintona en la parte peatonal de la calle Ruiz". Entre sus recetas vegetales, destacan los champiñones Portobello guisados con oloroso del Puerto de Santa María o la flor de alcachofas a la plancha con sobrasada vegana.

Un plato de La fragua de Sebin. / Cedida

The Veggie Room

"Esta es una pequeña tienda boutique situada en el corazón de Malasaña (San Vicente Ferrer, 19) donde todo es cien por cien vegano", cuenta Lago. "Tienen todo lo que te puedas imaginar: ‘quesos’, ‘embutidos’ y helados veganos. Es un sitio perfecto para comprar los caprichos y ‘delicatessen’ más variados".

Pizzi & Dixie

"Justo enfrente de Veggie Room está este restaurante (San Vicente Ferrer, 16) que es italiano y vegano y en el que todo está buenísimo", comenta la actriz. En la carta, hay platos de pasta como los ‘gnocchi’ de patata morada con salsa brava suave y ‘veganesa’ de ajo o pizza de salchicha vegana y grelos. "Lo maravilloso es la gran variedad de pizzas veganas que tienen".

Un plato de Pizzi Dixie / Cedida

Mudrá

Entre sus últimos descubrimientos, Lago recomienda este restaurante (Recoletos, 13), recomendado en la Guía Michelin, en el que el cien por cien de la oferta es vegana. "Aunque tienen una carta que abarca muchos platos diferentes, la parte que me gusta más es la de la cocina japonesa, con unos ‘rolls’ riquísimos". Entre los que se pueden encontrar, están el Tokyo Roll, a base de berenjenas marinadas en barbacoa japonesa, col china, cebollino y ‘kanpyō’ (calabaza) o el Philadelphia Roll, con castañas asadas, ‘ricotta’ de almendras, nueces, peras, mayo de café y lima.