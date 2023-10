Así ha 'cazado' Orestes a sus rivales en su primer programa de 'El Cazador': "Esta tarde me pongo morado"

Orestes, apodado el El Cazador como Espartano / RTVE

Cerca de siete meses era el tiempo que Orestes Barbero llevaba fuera de televisión. Tras la victoria de Rafa Castaño, el paso del burgalés por Pasapalabra llegó a su fin, lo que no sabía Orestes es que poco después ficharía en calidad de 'cazador' en el programa de La 1.

'El del Rosco' era como le apodaba la mayor parte del público una vez el concursante entraba al plató, haciendo honor al longevo paso del concursante por Pasapalabra. Sin embargo, Orestes sería ahora conocido en 'El Cazador' como 'Espartano', demostrando su brillante preparación en los concursos de televisión.

Ruth de Andrés, Lilit Manukyan, Erundino Alonso y Paz Herrera serían sus nuevos compañeros y la misión del burgalés dentro del programa era simple: 'cazar' a sus rivales e impedir que se lleven la mayor cantidad posible.

El espartano más temido por los concursantes

El equipo contrario no se podía creer tener que batirse frente a Orestes: "Me impones mucho, Orestes, que lo sepas", argumentaba Sole, una de sus integrantes. El burgalés estaba más contento que nunca y se notaba a la legua la seguridad que tenía en sí mismo y en su conocimiento: "Esta tarde me pongo morado", alegaba repetidamente tras ir descartando a sus rivales.

El concursante terminó merendándose a los rivales dejando 23 segundos de margen, felicitándoles al final de su 'caza' por su buen trabajo, conocimiento y cultura.

☕ Buenos días agradeciendo la gran acogida de El Espartano ❤️ ¡1.103.000 de personas vieron el debut de @OrestesBarbsalc!



¡Hoy más y mejor! 🎉 pic.twitter.com/pHQLhvf73e — El Cazador (@ElCazadorTVE) 20 de octubre de 2023

Orestes tiene una trayectoria muy larga de cara a los concursos de televisión y no es un secreto que ya se mueva como pez en el agua en cada show que pisa. Los concursantes lo van a tener difícil con la presencia de 'Espartano' en 'El Cazador', quien les hará la estancia más difícil programa tras programa. ¿Lograrán vencerle?