Moisés mantiene la esencia de Orestes en Pasapalabra: "Disfrutemos mientras podamos"

Moisés en Pasapalabra / ANTENA 3

Mientrás Moisés estaba más contento de lo normal en el pasado programa de Pasapalabra, a Óscar le traicionaban los nervios y cometía tres fallos en su intento de completar El Rosco. El madrileño lucharía por su permanencia en el próximo Pasapalabra.

Moisés se soltaba un poco más en el programa contándole a Roberto Leal un chiste que se ha ganado los aplausos de Luis Piedrahita.

Moisés se apuntaba al 'lema de los jardineros': "Disfrutemos mientras podamos" reía, a lo que Luis Piedrahita confesaba: "Lo bueno no es el chiste, es cómo lo tira".

Por otro lado, Óscar completaba la primera vuelta de El Rosco con 20 aciertos, pero lo que no sabía él era que a partir de ese entonces sucumbiría al miedo y le traicionarían los nervios. Entre tantas letras verdes, Óscar fallaría luego en las letras M, P e Y.

El madrileño se enfrentaría entonces en el siguiente programa a la Silla Azul, jugándose la permanencia en su programa número 13.

Moisés, a diferencia de otras veces, no ha querido arriesgarse cuando ha llegado a las 22 letras y ha cometido dos fallos en las letras Y y F.

El concursante, ya integrante del 'club de los centenarios', ha decidio parar de jugar para evitar la Silla Azul.

Moisés, más bromista que nunca en este programa

Entre tanta tensión, también han habido momentos en los que la audiencia se ha reído con los concursantes.

Y es que el chiste de los jardineros de Moisés ha conseguido sacar una sonrisa al público, pero su incapacidad para adivinar una canción ranchera tampoco se ha quedado fuera de bromas.

Ni el riojano sabía por qué le daba al pulsador si no conocía la canción: “Insisto: no sé por qué le doy a este cacharro, debo de tener algún tipo de toc”, a lo que le seguía un "solo se me ocurren barbaridades" que ha hecho reír a Roberto Leal y a los invitados.

Con 964.000 euros en juego, los concursantes no dejan de desafiar su inteligencia conforme pasan los programas de Pasapalabra, dejando de piedra a presentador y audiencia.

Ha sido Moisés el ganador de este programa, posicionándose por delante de su contricante con un fallo menos que él.

Pero no olvidemos que todo es posible en Pasapalabra y nadie tiene su permanencia asegurada, ¿o ya nos hemos olvidado de lo que le pasó a Fer?