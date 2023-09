Shakira, más dura que nunca con la familia de Piqué: "Mi exsuegro no pisa sepultura"

Shakira lanza su nuevo tema El jefe / Agencias

La relación de Shakira y Gerard Piqué lleva meses siendo el epicentro del foco mediático, bien por los angustiosos trámites por los que ha pasado su divorcio, o bien por los dardos e indirectas que ninguno de ellos ha dudado en lanzarse de manera pública. Sin embargo, si hay alguien que se ha convertido en una profesional de los ataques a través de sus canciones, esa es Shakira, quien ha proporcionado más detalles de su divorcio por medio de su música, que en las entrevistas concedidas durante este tiempo.

La mediática separación no solo les ha afectado a ellos, sino que sus hijos Milan y Sasha, la nueva pareja del futbolista, Clara Chía, o los padres de ambos protagonistas, han sido algunos de los daños colaterales que este enfrentamiento público ha dejado a su paso. El último de ellos ha sido su ex-suegro, Gerard Piqué, contra quien ha cargado en su último tema 'El jefe', un sencillo que ha lanzado días después de hacerse con dos galardones en la celebración de los MTV Video Music Awards.

Shakira se une a un grupo mexicano para hablar de los 'jefes'

De la mano de Fuerza Regida, la colombiana ha compuesto una ranchera titulada 'El jefe', en el que habla de las desigualdades laborales y de los abusos cometidos por los 'jefes' a sus empleados: "Tengo un jefe de mierda, que no me paga bien. Yo llego caminando y él en Mercedes Benz”, comienza la canción. Una letra de lo más contundente que continúa con frases como "se acumulan las facturas. Ser pobre es una basura. Mamá siempre me decía, que estudiar todo asegura. Ya estudié y nada pasó. Maldita vida tan dura. Trabajo más que un cabrón y follo menos que un cura”, entre otras.

Sin embargo, es en uno de los versos finales cuando Shakira recuerda a su suegro de una forma un tanto peculiar: "Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura...", sentencia la colombiana en un intento de lanzar un dardo al que fue su ex-suegro y abuelo de sus dos hijos. Sea como sea, parece que la relación entre Shakira y los padres de Gerard Piqué no ha mejorado con el tiempo, sino que continúa en una guerra abierta.