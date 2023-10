El flechazo de Carmen en First Dates se rompe al saber las rutinas de José en Sevilla a sus 85 años

Carmen y José cenando en First Dates / CUATRO

Carmen y José se han reído mucho en su cita de First Dates, sin embargo, a ella no le han terminado demasiado los gustos y las rutinas que seguía el soltero. Ambos han pasado un buen rato cenando y charlando, y han cerrado su cita bailando al ritmo de 'Vagabundo'.

Aunque Carmen, de 84 años, sea una mujer muy romántica, lleva sin estar con alguien desde los 46 años, la edad en la que se quedó viuda. Una gitana le ronda la cabeza, pues le dijo que no iba a encontrar el amor pero que en contrapartida iba a vivir "como Dios".

Aparecía entonces José, un soltero de 86 años que creía que la soledad era lo más bonito del mundo. Al ver a Carmen ha querido saber si tiene hijos y se ha sorprendido bastante cuando la soltera le ha confesado que tenía ocho.

José ha empezado a hablar de sus aficiones, con la mala suerte de que Carmen descubría que no compartía ninguna con él. A diferencia del soltero, a Carmen no le gustaba salir a comprar ropa ni comer en restaurantes chinos, además que fuese tan cuadriculado no ha esclarecido la situación.

Carmen se echaba a reír cuando José le contaba que había estado viviendo en Huesca con su "comandante jefe", que era el apodo que le ponía él a su anterior pareja: "¡Mandaba más que la hostia!", sentenciaba. Carmen no lo podía creer y poco a poco se iba riendo más y más con José.

El pacto de Carmen y José en Granada

La risa de Carmen ha encandilado al soltero y hasta le ha prometido ir a Granada. Eso sí, dormirá en un hotel e invitará a comer Carmen.

Noticias relacionadas

Ella parecía estar de acuerdo y le ha dicho que ha terminado cayéndole mejor de lo que esperaba, no obstante, le ha dejado claro a José que solo una cosa podía surgir de ese encuentro: una bonita amistad.

José aceptaba encantado, y, antes de irse a casa, los solteros se despedían de First Dates por todo lo alto bailando al ritmo de 'Vagabundo'.