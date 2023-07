Un ciudadano chino destapa la mentira de la 'gastronomía china' que comemos en España

Comida china / Restaurantes chinos

Una de las culturas gastronómicas que más nos gusta a los españoles es la asiática. Es una de las más populares en el mundo y cada vez se expande gracias a la apertura de nuevos locales en distintos países. Una gastronomía única que los españoles consumimos mucho. Sin embargo muchas veces pensamos si realmente esa comida es igual en el país de procedencia o si por el contrario estamos teniendo variaciones de los platos y su cultura. Los menús de comida internacionales a menudo experimentan modificaciones para adaptarse siempre al gusto y paladar de los clientes nacionales.

Seguro que si alguna vez has viajado fuera de España te habrá llamado la atención ver los 'típicos restaurantes españoles' que venden croquetas y tortilla de patata. Seguro que te habrá entrado curiosidad por saber verdaderamente cuál es el proceso de elaboración que sigue y si de verdad tienen un producto logrado.

Lo mismo pasa con el resto de culturas, pero con los restaurantes de comida rápida está pasando en abundancia.

La confesión de un usuario de TikTok

Un usuario de TikTok, llamado @alimentaciónchino, ha hablado en el podcast de 'La Previa' sobre lo que ocurre con la idea de los restaurantes chinos en españa. Y es que tal y como pensamos nosotros de los restaurantes españoles en otros países confiesa que están "muy españolizados los restaurantes chinos".

El usuario ha querido declarar además, que en china los rollitos de primavera no se consumen normalmente y que además el famoso pollo al limón o el pollo a la almendra defiende que "no existe en china". Una carta casi internacional en todos los restaurantes chinos que tenemos en España, que no concuerdan con la verdadera gastronomía china con la que cuentan en su país.

La variante de platos

Al hablar del arroz tres delicias ha confirmado que efectivamente este producto si que se consume, pero no se vende en los restaurantes. Es decir si ellos fueran a un establecimiento no podrían pedir ni pollo al limón, ni al pimiento, ni rollitos d eprimavera, ni arroz tres delicias.

Es por eso que existe una adapatción a los paladares de cada país.