'First Dates': esto es lo que cobran los comensales por aparecer en el programa

'First Dates' se ha convertido en uno de los programas más vistos de la televisión española. Es difícil encontrar a alguien que no haya visto alguna vez una cita completa del programa. Ya sea por la espontaneidad o la peculiaridad de alguno de sus comensales. Este programa se emite 6 días a la semana y tiene una temática fija que apenas ha variado con el paso de los años debido a su continuo éxito. La gran cantidad de vídeos que se suben posteriormente a redes sociales no hacen más que seguir dando fama a este formato televisivo.

En 2016 se emitió el primer programa de 'First Dates', convirtiéndose un éxito de televisión que tiene su prórroga con los memes que posteriormente aparecen en redes. El formato ha sabido encajar muy bien con el público español.

Todo este éxito lleva a los espectadores a hacerse distintas preguntas sobre los comensales del programa. ¿Cuánto cobran? ¿Cómo llegan al programa? ¿Hay un guion o es espontáneo? A continuación te respondemos algunas de las preguntas más habituales que surgen sobre 'First Dates'.

¿Dónde está el restaurante de 'First Dates'?

Muchos espectadores se preguntan dónde se encuentra este restaurante. Otros desean ir a comer mientras se graba el programa y los comensales encuentran el amor. Si eres uno de estos, deberás de saber que este restaurante no está abierto al público. Está situado en una nave industrial, por lo que únicamente es un plató de grabación y no un restaurante al uso.

Algunos concursantes han hablado sobre su experiencia. Entre las habituales declaraciones, muchos han coincidido en que este plató es más grande de lo que esperaban. También que, pese a ser una nave industrial, se han sentido como si estuvieran realmente en un restaurante. Un logro teniendo en cuenta que no tiene techo propio, ya que se aprovecha el espacio para la iluminación óptima para la grabación.

¿Cuánto pagan los comensales por la comida?

La comida que se sirve es real, como si fuera la de un restaurante. El coste del menú es de 15 euros y las grabaciones se realizan desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Por ello, aunque parezca que están cenando, alguno esté disfrutando de un menú nocturno a primera hora de la mañana. Los concursantes pueden escoger entre más de 10 opciones, seleccionando un primero, un segundo y un postre.

Sin embargo, este precio se devuelve a los comensales una vez concluye el programa. Aunque si deciden invitar a su compañero de cena, esta parte no se devuelve. Es decir, si un comensal decide invitar a su compañero y pagar el importe de 30 euros, el programa le devolverá únicamente los 15 euros de su menú.

¿Cuánto cobran los concursantes por aparecer en el programa?

Existen muchos rumores sobre esto. Aunque algunos participantes afirman que al llegar deben firmar unos contratos para ceder los derechos de imagen al programa. Tras la firma de estos documentos legales se recibe el dinero.

Se rumorea que en las primeras ediciones, el dinero que recibían los concursantes rondaba los 100 euros, aunque parece que esta suma se ha ido reduciendo en los últimos años hasta los 90 euros. Un dinero que se da además de los 15 euros que se devuelven por el menú.