Cómo hacer amigos después de los 30: la vida adulta lo complica

Cuando llegas -o pasas- de la treintena parece que quedan lejanos esos tiempos en los que conseguir una nueva amistad era cuestión de preguntar "¿Quieres ser mi amigo?" A partir de los 25 la vida adulta nos arrolla con sus horarios, responsabilidades y deberes y nuestro grupo de amigos se empieza a reducir drásticamente. Al menos, así lo afirma un estudio de la Universidad de Oxford que asegura que entre los 25 y los 30 años empezamos a perder a nuestros amigos y nos cuesta cada vez más hacer nuevos contactos. ¿Es misión imposible hacer nuevos amigos a partir de los 30? Es difícil, pero un poco menos con estas claves.

¿Por qué perdemos amigos a partir de los 30 años?

Según el citado estudio de Oxford, hasta los 25 años las personas participamos en un entorno social muy favorable para establecer nuevas relaciones de amistad: la universidad, colegios mayores, un erasmus, pisos compartidos...Todos son contextos en qué personas de la misma edad, con los mismos intereses y en la misma etapa vital se juntan y pasan muchas horas juntas. Es muy fácil hacer amigos en un Erasmus, por ejemplo, porque nos encontramos con otras personas que también son universitarias, que también viven fuera de su país, que están en la etapa de vivir aventuras...y eso ayuda a conectar.

Además, hasta esa edad, tenemos algo que no volvemos a recuperar hasta la jubilación: el tiempo. En general, en esa etapa que va entre los 18 y los 25, no solemos tener grandes responsabilidades: se estudia en lugar de trabajar, no hay una casa que pagar, los padres nos ayudan económicamente y con las tareas domésticas. Siempre hay excepciones, pero lo normal esque tengamos más tiempo para salir, para conocer a gente nueva o para cultivar las amistades que ya tenemos.

Y el tiempo, es importante, según un estudio de la Universidad de Kansas esta es la cantidad de horas que necesitan dos personas para hacerse amigos:

75 horas de interacción para que se consideren amigos casuales

223 horas para se buenos amigos

Y 773 para pasar a la categoría de mejores amigos

Los investigadores descubrieron, también, que las mujeres pierden las amistades más rápido que los hombres, porque comienzan a tener responsabilidades antes, pero hacia los 40, los hombres tienen menos amistades que las mujeres. Según el estudio, esto podría deberse a que las mujeres mantienen menos amistades, pero más cercanas y se esfuerzan más por cuidarlas.

Claves para hacer amigos a partir de los 30

Aprende a ser receptivo con la gente

Pasada la treintena los amigos pueden surgir de cualquier parte. Esa vecina a la que siempre nos encontramos en la compra, el joven tan simpático que baja el perro a la misma hora que nosotros, ese cuñado que -contra todo pronóstico-nos cae bien. Cualquiera de las personas con las que nos cruzamos podría convertirse en nuestro amigo. Por eso es importante ser amables y desplegar todas nuestras habilidades sociales cuando entablemos conversación con alguien. Debemos aprender a ser receptivos y a decir que sí a los planes que nos ofrezcan

Apúntate a actividades de grupo

Es una de las mejores formas de hacer amigos pasados los 30 o los 40 porque en este tipo de actividades se juntan muchas personas que acuden solas y con los mismos intereses. Puedes optar por la actividad de grupo que más te guste ya sea física, como ir a clases grupales en el gimnasio, o más cultural como buscar un grupo que visite museos de tu ciudad una vez al mes. En internet se encuentran infinidad de grupos para hacer senderismo, pintar, ir de excursión, hacer deporte....Solo tienes que dar con el que más te guste.

Si te atreves, una buena opción también es viajar solo en un tour organizado. Conoces un país nuevo a la vez que compartes tiempo con personas que se pueden convertir en nuevos contactos.

Busca entre tus compañeros de trabajo

Los adultos pasan más de un tercio de su vida en el trabajo, lo que quiere decir que las personas con las que más cosas comparten son sus compañeros de trabajo. Eso quiere decir que puede ser un buen lugar para que surja la amistad. Trata de relacionarte con tus compañeros, de ser amable con ellos y aprovechar la hora de la comida para compartir cosas sobre ti. Por otra parte evita crear malos rollos o criticar a tus compañeros.

Amigos digitales

Igual que podemos tener un flechazo con una nueva pareja por Tinder podemos hacer un match con un nuevo amigo a través de cualquier red social. Pero, por si esto no es suficiente, también hay aplicaciones específicas para conocer a gente sin ningún tipo de interés romántico. Algunos ejemplos en español son MeetUp, Bumble, Fever o Paltalk.