Francisco, el soltero que busca el amor a los 64 años en First Dates: "Nunca he tenido una relación"

Francisco, que no ha tenido una relación sentimental con ninguna mujer, ha llegado a la cita con mucha alegría y ganas de encontrar el amor. Sin embargo, una pregunta de Carlos Sobera le ha puesto nervioso y ha provocado la risa del presentador.

Francisco cruzaba las puertas del restaurante del First Dates con la finalidad de encontrar a una mujer con la que pasar el resto de su vida. El soltero está en busca de su media naranja, y está decidido a encontrarla después de 64 años estando soltero.

Con mucha vivacidad, Francisco se reunía con Carlos Sobera y los dos entablaban una conversación para conocer mejor los gustos de Francisco en las mujeres.

La curiosa reacción de Francisco a la pregunta de Carlos Sobera

Las pretendientas no le han faltado a Francisco, pero da la casualidad de que nunca ha llegado hasta el punto de una relación seria.

Carlos Sobera, sorprendido por esta confesión, se animaba a preguntarle a Francisco: "¿Cómo te gustan las mujeres?".

Ante una pregunta tan simple, Francisco se ha puesto nervioso y ha terminado admitiendo que no le gustaba hablar de las mujeres de esa forma tan fría. "Creo que no está bien", terminaba añadiendo el soltero.

Esto no ha podido evitar que el presentador se echase a reír: "Pero vamos a ver, no está bien que digas una burrada", comenzaba el presentador. Poco después le decía a Francisco que no había nada de malo en hablar acerca de los rasgos y la personalidad que buscaba en su próxima pareja.

Con este razonamiento, parece que el soltero se animaba a dar unas pinceladas de lo que buscaba: "A mí las mujeres me gustan delgadas, que no tengan muchos pechos y poco más".