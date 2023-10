David Bisbal se emociona al hablar del alzheimer que padece su padre: "Se te parte el alma"

David Bisbal en El Hormiguero / ANTENA 3

David Bisbal estrenaba la semana de entrevistas en El Hormiguero charlando con Pablo Motos acerca de su nuevo disco 'Me siento vivo' y el documental que se estrenará el próximo martes 17 de octubre. El cantante se sinceraba acerca de la situación que vivía junto a su familia con su padre, enfermo de alzheimer.

Bisbal hablaba de Pepe, que es como cariñosamente le llama a su padre, recordándolo como un hombre muy bromista y alegre. Es por eso por lo que su familia intenta recordarlo de la manera más positiva posible, pero el cantante no duda en admitir que: "Es muy duro, se te parte el alma".

Pablo Motos se atrevía a entrar en el tema de los recuerdos, preguntándole a David si su padre todavía le reconocía a ratos o no le reconocía en general. El cantante contaba que no solo no le reconocía a él, sino que Pepe no era capaz de reconocer a su hermana ni a su madre, siendo esta última la que más tiempo pasa con él.

David Bisbal y la forma que tiene de sobrellevar el alzheimer de su padre

Sin embargo, presentador e invitado se tomaban con humor que Pepe recordase tan vívidamente dos cosas: su época de boxeador y su origen almeriense.

Con esto último Bisbal admite que le gasta muchas bromas, llamándole "el granaíno José Bisbal", a lo que Pepe le responde: "No, almeriense", lo que termina siendo un momento de alegría para toda la familia.

"Es durillo, pero Pepe ha sido una persona muy bromista toda su vida y tratamos de recordarle así", ha concluido, dándole a la audiencia una lección de perspectiva ante los problemas que pueden surgir en la vida.

Y es que dentro de la nostalgia, David Bibal prefiere recordar a Pepe por la esencia que ha dejado y no por la que ya no está.