Jorge Javier se hunde con ‘Cuentos chinos’ y firma su programa menos visto de la historia

Jorge Javier Vázquez en Cuentos chinos / Telecinco

Jorge Javier Vázquez ha protagonizado uno de los regresos más agridulces de la televisión, pues a pesar de mostrar su versión más renovada y oxigenada, el formato que ha traído de vuelta al célebre presentador no termina de calar entre los espectadores. Y es que, desde su estreno el pasado 11 de septiembre, el magacín en el que también colabora Susi Caramelo no ha superado el 9,4% de share, mientras que sus competidores directos arrasan en las horas de 'prime time'.

Fue hace apenas unos días cuando se hizo pública la decisión de Mediaset de retirar la emisión de los jueves, con motivo de priorizar la gala de 'GH VIP 8', adelantando así su hora de inicio. A pesar de que el formato que ha traído a Jorge Javier Vázquez continúa trayendo novedades e intentando reaviviar la audiencia, con la incorporación de colaboradores como Melani Olivares, o incorporando nuevas secciones de la mano de sus 'cuentistas'.

Jorge Javier Vázquez se siente identificado con Shakira

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, 'Cuentos chinos' alcanzaba en su último programa este pasado 26 de septiembre, su mínimo histórico con un 5,8% de share y menos de 776.000 espectadores. Tal ha sido el fracaso de Jorge Javier Vázquez frente a 'El Hormiguero' que acumulaba más de 2 millones de espectadores en la misma franja horaria, que hoy el formato de Telecinco acapara las portadas.

Esta semana Jorge Javier Vázquez se ha sincerado en su blog junto a la revista 'Lecturas', en la que asegura que "cuando escucho a Shakira pienso que qué gusto que una mujer tan aparentemente exitosa como ella sea capaz de verbalizar una realidad tan prosaica. Así estoy yo ahora. Intentando que no me arrastre la marea. Sobreviviendo. Protegiéndome para que la realidad no me aplaste", dejando claro que es consciente del bache por el que pasa su carrera.