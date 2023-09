Jorge Javier Vázquez asume la decisión de Mediaset con 'Cuentos chinos': "Esperaba mejores cifras"

Jorge Javier Vázquez en Cuentos chinos / Telecinco

2 Se lee en minutos EPE



Jorge Javier Vázquez ha protagonizado uno de los regresos más agridulces de la televisión, pues a pesar de mostrar su versión más renovada y oxigenada, el formato que ha traído de vuelta al célebre presentador no termina de calar entre los espectadores. Y es que, desde su estreno el pasado 11 de septiembre, el magacín en el que también colabora Susi Caramelo no ha superado el 9,4% de share, mientras que sus competidores directos arrasan en las horas de 'prime time'.

Fue hace apenas unos días cuando se hizo pública la decisión de Mediaset de retirar la emisión de los jueves, con motivo de priorizar la gala de 'GH VIP 8', adelantando así su hora de inicio. Una decisión que ha hecho saltar las alarmas, pues la cancelación del formato en el que Jorge Javier Vazquez ha trabajado durante tanto tiempo, podría ser inminente. Si bien los espectadores critican todo aquello que tiene un cierto parecido a lo que fue 'Sálvame', el presentador no ha dudado en traer de vuelta a algunos excolaboradores en su formato, como Carmen Borrego o su última incorporación Marta López, a quien se refería como su "fantasma del pasado".

Jorge Javier Vázquez asegura saber cuál es el secreto del éxito

Sin embargo, y a pesar de que Mediaset no se ha pronunciado todavía, Jorge Javier Vázquez ha querido pronunciarse a través de la revista 'Lecturas' sobre la decisión que podría poner en duda el futuro de su programa. Tal es la situación, que la cancelación de 'Cuentos chinos' en su emisión de los jueves, podría convertirse en algo que tenga lugar todas las semanas, reduciendo su emisión a tres días y adelantando la nueva -y exitosa- edición de 'GH VIP'.

Noticias relacionadas

Según él mismo ha señalado, "las audiencias del programa son, siendo benévolos, manifiestamente mejorables. Personalmente, tampoco están respondiendo a mis expectativas. Esperaba mejores cifras", comienza confesando un Jorge Javier de lo más realista. Seguidamente, el presentador asegura que "es importante aceptar la situación. No intentar adornarla ni agarrarse a excusas peregrinas. A mí me sirve aislarme: evitar leer noticias sobre el programa y entrar en redes. No beneficia”, continúa.

Una situación de lo más crítica para 'Cuentos chinos', que Jorge Javier Vázquez justifica con su experiencia: "Ya he vivido inicios de programas complicados. No me muevo en terreno desconocido. La diferencia que veo con respecto al pasado es que la audiencia está más profesionalizada. El secreto del éxito de la televisión, como el de tantos negocios, es el tiempo. La paciencia", termina zanjando Jorge Javier Vázquez.