Shakira, en el punto de mira por las condiciones laborales en sus videoclips: "No podíamos mirarla a la cara"

Shakira es criticada por las malas condiciones laborales / Agencias

Tras el lanzamiento de su último tema 'El jefe', Shakira se encuentra de nuevo bajo el foco mediático, pues de nuevo ha arremetido contra su exmarido Gerard Piqué, aunque esta vez ha decidido hacerlo atacando directamente al que fue su suegro. Además, la canción que ha lanzado junto a Fuerza Regida va dedicada a la que fue la niñera de sus hijos en Barcelona, y con la que se ha mudado a Miami. Sin embargo, no todo está tranquilo para la colombiana, pues según se ha podido conocer, la fiscalía acusa a Shakira de defraudar a Hacienda otros 6 millones de euros en 2018.

Ha sido precisamente en uno de sus videoclips donde la cantante ha recibido el último dardo, esta vez por parte de uno de los figurantes allí presentes. Se trata del vídeoclip de 'Monotonía', una de las canciones más populares de Shakira en la que lanzaba varias indirectas al que fue su marido y padre de su hijos, Gerard Piqué. Según ha asegurado este trabajador, las condiciones laborales eran muy precarias.

El entorno de Shakira ha evitado pronunciarse sobre las acusaciones

Además de tener que trasladarse por su cuenta hasta Barcelona, en concreto este trabajador desde el municipio de Manresa, únicamente les pagaron 55 euros por más de 8 horas de trabajo, señala. Además, este figurante ha asegurado en 'Y ahora Sonsoles' que todo era secreto cuando los figurantes llegaron al lugar de grabación, sin saber incluso con quién iban a grabar.

Al comunicarles que sería Shakira, este trabajador ha asegurado que se les ordenó no mirar a Shakira a la cara ni tener contacto visual con ella. Un videoclip del que asegura se ha ganado mucho dinero, a pesar de que el equipo artístico no ha recibido nada. El entorno de Shakira no ha querido hablar de las condiciones de trabajo que Shakira establece en sus rodajes, por lo que habrá que esperar a que la propia cantante se pronuncie