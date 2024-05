Este es el motivo por el que se estropea tu freidora de aire: la importante zona que deberías limpiar

Es el electrodoméstico del momento, cómodo y eficaz. Podemos hacer numerosas recetas con su ayuda, cuidando nuestra alimentación y ahorrando un aparte considerable en la factura de la luz. Además, la air fryer nos ayuda a no tener que estar fregando cada dos por tres, eso sí, esta ventaja es precisamente lo que puede hacer que se nos estropee antes de tiempo y tengamos que gastarnos mucho dinero en repararla o comprar otra nueva.

Aunque no lo parezca, la air fryer necesita cuidado diario o al menos una limpieza inmediata cada vez que usemos el aparato. La suciedad se puede ir incrustando en este electrodoméstico hasta tapar los orificios más importantes y deteriorar su funcionamiento. Cada vez que cocines algo especialmente pegajoso o graso, has de evitar dejar la freidora durante días con esa mezcla.

Quitando lo básico, hay una parte en específico de la freidora de aire que necesita de un cuidado especial y nunca solemos limpiar: hablamos de la resistencia. Es la pieza que genera el calor que utiliza el aparato para cocinar y, si no funciona bien, ya te puedes despedir de seguir elaborando recetas. No solo no calentaría correctamente, sino que podría provocar daños irreparables en las demás partes del aparato.

Así debes limpiar esta zona

Manipular esta zona requiere de una seguridad máxima, por tanto, lo primero será apagar y desenchufar la máquina, asegurándonos de que esté fría. A continuación, deberás retirar el cesto y la rejilla que lleve dentro y limpiarlos con normalidad.

Seguidamente, debes poner la freidora boca abajo para poder llegar a la resistencia con más facilidad. Una vez la localices, usa una esponja no abrasiva ligeramente húmeda para ir quitando la suciedad acumulada. Evita que el agua no chorree y recuerda no usar jabones de ningún tipo.

Poco a poco, desincrusta la suciedad que veas presente y, si no consigues terminar de quitarla, opta por usar un cepillo de dientes con cerdas blandas. Finalmente, para que no se quede húmeda la resistencia, pasa una bayeta seca por ella.

Espera un rato antes de volver a enchufarla para evitar accidentes. Una vez seca, puedes volver a colocar las piezas en su interior y seguir usándola con normalidad. Recuerda que este es un procedimiento que debes llevar a cabo un par de veces al mes para evitar que la resistencia se sobrecargue con alimentos que no favorecen su correcto funcionamiento.