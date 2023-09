Shakira vive con sus hijos en Miami / Agencias

Tras el lanzamiento de su último tema 'El jefe', Shakira se encuentra de nuevo bajo el foco mediático, pues de nuevo ha arremetido contra su exmarido Gerard Piqué, aunque esta vez ha decidido hacerlo atacando directamente al que fue su suegro. Además, la canción que ha lanzado junto a Fuerza Regida va dedicada a la que fue la niñera de sus hijos en Barcelona, y con la que se ha mudado a Miami. Sin embargo, no todo está tranquilo para la colombiana, pues según se ha podido conocer, la fiscalía acusa a Shakira de defraudar a Hacienda otros 6 millones de euros en 2018.

Shakira se mudó a Miami junto a sus hijos hace unos meses, tras casi un año de incertidumbre y tensiones entre ella y el que fue su marido, Gerard Piqué. Un divorcio mediático debido a las declaraciones públicas de los dos protagonistas, que terminó con la colombiana mudándose a Miami. Alli, tanto ella como sus hijos parecen haber rehecho su vida, aunque una información clave sobre su traslado a Estados Unidos, habría salido a la luz.

Shakira ofreció alojamiento y trabajo a varias familias completas

Según han contado en el programa 'TardeAR', "cuando decidió que se iba a Miami, habló con los padres de algunos de los amigos de los colegios de los dos hijos, y les ofreció llevarse a los niños con ella a Miami: escolarizarlos, llevarselos con ella a su casa, manternerlos durante un año entero. Para que los niños se pudieran adaptar mejor, no estuvieran solos y que no sintieran toda esa ruptura que estaban viviendo", cuenta Silvia Taulés.

Una información que los padres de algunos niños no encajaron demasiado bien, debido a las dimensiones de la propuesta. Sin embargo, Shakira continuó insistiendo: "Cuando vio que algún padre tenía alguna reticencia también les dijo que si querían les podía ayudar a encontrar trabajo en Miami y que se mudase toda la familia", pues cada mensualidad escolar ascendía a 1.500 euros. Finalmente "no ha habido ningún padre que haya dicho que sí, que yo sepa no les ha convencido. Ella está muy volcada en sus hijos y tenía mucho miedo", zanja.