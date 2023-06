Fer no ve claro su continuidad en Pasapalabra: "Pinta regular"

Fer no pudo ganar a Moisés Laguardia en el Rosco de Pasalabra.

1 Se lee en minutos D. Muñoz



Los duelos de Moisés Laguardia y Fernando Castro mantienen la emoción hasta el final. Ya son varias la ocasiones en las que ambos concursantes se han quedado muy cerca del bote de Pasapalabra, que ya supera los 500.000 euros, aun lejos del récord de Rafa Castaño. Fer vio peligrar su futuro en un último Rosco en el que la ventaja de Moisés se le hizo cuesta arriba en el tramo final.

Desde la rivalidad que tuvieron Rafa Castaño y Orestes que acabó con un bote de 2.272.000 euros, el mayor de la historia de la televisión. Fueron muchos los programas que compartieron Rafa y Orestes, y ahora Fer y Moisés están iniciando un duelo que muchas veces recuerda al suyo.

Recordemos que en uno de los últimos programas, Fernando se cambiaba el nombre. "Pasamos si te parece de Fernando a Fer", confesaba el presentador del programa de 'Pasapalabra'. "Sí, es que son demasiadas letras. De siempre he sido 'Fer', pero como lo cogieron del DNI, dije bueno me llaman Fernando no pasa nada", hablaba el concursante con Roberto Leal.

Desde el año 2000, Pasapalabra es uno de los concursos más longevos de la televisión y la audiencia no falla tarde tras tarde en Antena 3. La simpatía de Roberto Leal y el desparpajo de los concursantes son la huella de un programa que mantiene intacto su éxito.

Fer se la juega para igualar a Moisés

Noticias relacionadas

Moisés y Fer están protagonizando un duelo que vuelve a mostrar la rivalidad y la amistad que puede haber en Pasapalabra. Con un bote que ya supera el medio millón de euros, los dos concursantes siguen acumulando tardes en uno de los programas más vistos de la televisión.

Fer se la tuvo que jugar en las últimas palabras para intentar acercarse a Moisés y justo antes se lo dejó claro a Roberto Leal: "Pinta regular". Y así fue. Fer no pudo esta vez igualar a Moisés y hoy se tendrá que enfrentar de nuevo a la silla azul para jugarse su futuro en Pasapalabra.