Moisés y Fer, cara a cara: así está su duelo en Pasapalabra

Roberto Leal, presentador de Pasalabra.

El formato del programa ha sido adaptado en muchos países alrededor del mundo, convirtiéndose en uno de los programas más populares de la televisión internacional. Pasapalabra es sinónimo de éxito. El concurso que emite Antena 3 es uno de los programas más seguidos y longevos de la televisión nacional. Por su plató han pasado cientos de concursantes, invitados y famosos. Algunos de los cuales, aunque no hayan conseguido llevarse el bote, han dejado una huella imborrable en la historia del formato.

Moisés y Fernando

Moisés Laguardia y Fernando Castro son los dos nuevos aspirantes al bote de 'Pasapalabra' tras la salida de Rafa y Orestes en el programa. Fernando ha llegado arrasando al programa. Solo le ha faltado llevarse el bote en su debut, y ha estado muy cerca de conseguir el premio de 388.000 euros. De momento, se ha impuesto en 'El Rosco' a Moisés, que estaba en una gran racha.

No hay silla azul

Moisés cuenta con 26 programas y 19.200 euros. Fernando, 20 programas y 9.600 euros. AMbos concursantes se han librado por empate en la prueba. Una diferencia de 6 programas entre ambos concursantes y con una diferencia de botes de un poco más de 10.000 euros.

"Lo veo muy preparado. Me acuerdo de haberlo visto concursar hace muchos años y bueno pues se me escapó alguna palabra que no se puede decir en televisión cuando lo ví", confiesa Fer sobre su compañero en el plató de televisión. "Pero bueno, luego en la práctica no me podía haber tocado una mejor persona con la que compartir los peuqeños huecos".

El curriculum de Fernando

Ha sido el propio Roberto Leal, quien ha dicho "Estudias doctorado en Estadística y Genética, trabajas en la USC -Universidad de Santiago de Compostela-, como investigador y también en el IDIS -Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago-. El concursante ha bromeado con que Roberto está muy bien informado.

El concursante debe tener una gran organización para poder tener tiempo para el programa y para su vida profesional.