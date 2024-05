Última hora del juicio a Daniel Sancho, en directo: el abogado de la familia Arrieta carga contra Daniel Sancho asegurando que es "un matón de discoteca"

La defensa de Daniel Sancho denuncia haber sido estafada con un supuesto testigo protegido

La defensa de Daniel Sancho, acusado del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ha denunciado este lunes haber sido víctima de una estafa después de que un hombre asegurara contar con un testigo protegido importante para la causa seguida en Tailandia contra el hijo del actor Rodolfo Sancho. Según un comunicado publicado por el despacho de abogados Balfagón-Chippirrás, que colabora con la defensa de Sancho, liderada por el abogado Marcos García Montes, un ciudadano colombiano llamado Alberth Araque Trejo se habría puesto en contacto con el acusado a través de Instagram ofreciéndole un vídeo de Arrieta en "actitud agresiva hacia un menor". Además, Araque le aseguró que existía una denuncia presentada en 2017 contra el cirujano por "la comisión del delito de acto sexual abusivo y violento" contra un menor en Colombia. "Estimando que la citada denuncia podría ser de interés para la causa seguida en Tailandia contra Daniel Sancho, esta representación solicitó que se acreditara dicha información de manera fehaciente", ha concretado el despacho de abogados, a quien Araque puso en contacto con una tercera persona que también habría presentado una denuncia contra Arrieta en 2021, en este caso en Venezuela. Este hombre se comprometió a acudir a Tailandia como testigo protegido para testificar en el juicio, pero finalmente dicha comparecencia no tuvo lugar, pese a que el equipo legal de Sancho financió "todos los gastos", según el despacho. La defensa del joven español también transfirió a esta persona un total de 800 euros para costear la "remisión de documentación", con el fin de ser aportadas como pruebas en el juicio. No obstante, pocos días después del pago Araque comunicó a la defensa de Sancho que la madre del menor no deseaba entregar la denuncia, ante lo que el despacho solicitó la devolución del dinero no empleado. Sin embargo, Araque exigió más dinero a Sancho bajo la amenaza de poner toda esta información en conocimiento de medios de comunicación. El despacho ha defendido que con los pagos solo pretendía conseguir "la viabilidad de estas pruebas dentro del derecho de defensa" y ha anunciado que se reserva su derecho a emprender "acciones legales" contra Araque por los delitos de "apropiación indebida, estada y extorsión".