Fer tira de humor y provoca la carcajada de todo Pasapalabra tras superar la silla azul

Fernando cada vez menos vergonzoso en 'Pasapalabra'

Fernando está cada vez más suelto en el programa de 'Pasapalabra'. Cuando llegó, el concursante se veía tímido y muchas veces quedaba callado y casi ni se notaba su presencia. De hecho de tan vergonzoso que llegó al programa, son varias las personas que piensan que Fernando era un poco desagradable y caía un poco mal.

Sin embargo, semanas después de su llegada al programa, el concursante de Pasapalabra que se ha ganado a toda la audiencia por su simpatía tiene una preparación que deja asombrada a cualquier persona.

Fernando supera la silla azul

La Silla Azul es una de las pruebas más temidas del programa de Roberto Leal en Antena 3. Sin embargo, Fer en el último programa la ha superado con éxito y sin ningún tipo de inconveniente. "Ya está, una más es una menos" le ha confesado el presentador del programa al concursante tras superar la prueba. Una prueba que mantiene en tensión al concursante cada vez que se tiene que enfrentar a ella. Tras superarla ha respirado más tranquilo y se ha relajado para seguir con el transcurso del programa. "¿Te lo estás pasando bien en este programa, no?", le pregunta Roberto Leal a Fernando. El concursante responde un "si si si si si si" a la pregunta de Leal. Algo que hace dudar al presentador y preguntarle sobre "Cuando dices si si si si si, no te cojo todavía el punto, vamos a esperar si van pasando los días...". Entre risas el concursante se ha puesto nervioso y le ha contestado al presentador con un "si si, no no no no, algo que ha provocado risas entre el concursante, presentador y el público del programa de 'Pasapalabra'.