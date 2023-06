Moisés, a punto de tener un accidente tras superar la silla azul en Pasapalabra: "Tiene mucho riesgo"

Moisés también tiene mucho desparpajo y se ha ganado el cariño de la audiencia

Moisés es uno de los nuevos concursantes que aspiran a llevarse el bote de 'Pasapalabra' junto a su contrincante Fernando. Ambos compiten en cada programa enfrentándose a pruebas como las de la 'Silla Azul', una de las más complicadas para los concursantes.

Fernando y Moisés compiten por adivinar la canción que el programa había propuesto para adivinar. En esta ocasión ha sido Moisés el que ha dado en el clavo con las respuestas de la prueba. "Ha entrado con buen pie", afirma Roberto Leal cuando Moisés se incorpora a la mesa tras superar la 'Silla Azul'. Y es que el comentario del presentador ha venido después de que el concursante se tropezara al incorporarse de nuevo al plató.

Moisés a punto de caerse en el plató del programa

Iba a bajarse de este estrado cuando su pie se ha “enganchado en algo” y casi le cuesta un accidente, como él mismo ha explicado después. “Silla sobrevivida y cable sobrevivido también”, ha afirmado.

Roberto Leal ha bromeado con que ha caído de pie, y Moisés ha aportado: “Ese sitio tiene mucho riesgo”. A ese mismo sitio ha tenido que volver pero con un atril a la hora de 'El Rosco'. Ha vuelto a enfrentarse a Fernando en una prueba que ha tenido un sorprendente desenlace.

"Como falle, pierdo", ha asegurado Moisés, consciente de que iba a jugarse la remontada con una palabra que le generaba muchas dudas.

El cálculo mental de Fernando

Fernando y Moisés competían por adivinar la canción que el programa había propuesto para adivinar. La adivinanza que tenían como pista para poder responder era "Seis más unos segundos". Mientras que Moisés no se le ha ocurrido nada, Fernando ha dado en el clavo.

"Seis más uno segundos traducido al inglés y me da dos palabras como resultado, 'seven seconds'", ha respondido el concursante. Roberto Leal tras la respuesta de Fernando ha quedado alucinado y ha añadido "cómo has estado ahí eh".

"Me he graduado en matemáticas, sabes", afirmaba Fernando tras responder la adivinanza.

Ha respondido rápido y además ha acertado a la primera. Fernando sigue esforzándose programa tras programa en poder conseguir el bote del programa de 'Pasapalabra'.