España escala la crisis con Argentina y "retira definitivamente" a la embajadora en Buenos Aires tras los nuevos insultos de Milei

La crisis diplomática con Argentina escala cada 24 horas. El Gobierno ha decidido este martes "retirar definitivamente" a la embajadora española en Argentina, María Jesús Alonso, como represalia contra los nuevos insultos lanzados por el presidente Javier Milei contra el presidente, Pedro Sánchez, y miembros de su Ejecutivo. "Les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. Argentina continuará sin embajador", ha dicho el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

"Retirada definitiva", ha recalcado el jefe de la diplomacia española, que ha recordado las tres medidas inéditas que ha tomado en tres días: llamada a consultas de la embajadora española (una retirada temporal pero que ya definió como "sine die"), la convocatoria del embajador argentino en Madrid para exigirle disculpas y, ahora, la "retirada definitiva" de la jefa de misión y la reducción del rango de representación al de "encargado de negocios". La medida no supone romper relaciones diplomática, que requeriría, entre otras cosas, retirar al personal y cerrar la Embajada.

Este martes, Javier Milei ha vuelto a arremeter en una entrevista televisiva contra Sánchez y sus ministras: "Es tan cobarde que necesitó mandarme a pegar por mujeres", ha dicho.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha arremetido contra las que considera declaraciones machistas del presidente argentino, en las que tildó a Sánchez de “cobarde” porque “se esconde entre las faldas de mujeres”. “No es cuestión de faldas o pantalones, es cuestión de respeto”, señaló para añadir que “las mujeres tengamos voz no es cobardía, es igualdad”. Como ya hizo el propio Pedro Sánchez antes de las polémicas declaraciones de Milei, lo enmarcó como representante de la “internacional ultraderechista”. Frente a sus “ataques” y “descalificaciones” puso en valor el feminismo como “más necesario que nunca”.

"Más cuando la agresión se produce en la capital de España"

Sobre el uso electoralista de este choque diplomático, a las puertas de la campaña de las europeas en las que Sánchez se erige como dique de la “ola ultra”, Albares ha sido tajante en su negativa. “Es absurdo decir y pensar eso”, aseguró, para zanjar que “todo el mundo pudo oír en directo” las palabras del presidente argentino en un acto organizado por Vox.

En Ferraz también han negado una utilización electoral de un asunto “ya de por sí suficientemente desagradable”, pero reconocen que “esta es la realidad” y casa con su discurso. Si en las elecciones generales los socialistas lograron una movilización del electorado progresista, en contra de los pronósticos de las encuestas, con una campaña donde insistieron en la amenaza de un gobierno del PP condicionado por Vox, ahora buscan repetir la gesta tratando de situar a España como principal muro de contención frente al auge de las “derechas reaccionarias”.

¿Por qué ha retirado España a la embajadora en esta crisis y no en otras iniciadas por otros países, como Israel, Argelia o Marruecos? "Estamos ante un caso único, no solo para este gobierno, sino en las relaciones internacionales. No existen precedentes de un jefe de Estado que acuda a la capital de otro país para insultar a sus instituciones y hacer una injerencia flagrante en asuntos internos. Se produce además cuando habíamos ofrecido de buena fe toda la hospitalidad que merece"

Hitos de una escalada

El conflicto verbal con el presidente de Argentina comenzó el 3 de mayo, cuando el ministro de Transportes acusó al presidente de Argentina de aparecer en televisión "previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias".

La Casa Rosada respondió con un comunicado del 6 de mayo dirigido contra Sánchez: "Tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia”, se leía en el texto.

Óscar Puente mostró su arrepentimiento posteriormente y dijo que si hubiese sabido la repercusión que tendría su opinión, no habría dicho lo que dijo.

Este fin de semana, Milei vino a España para asistir al cónclave de la ultraderecha global organizado por Vox en Madrid. Ahí fue donde cargó contra los "zurdos" (la izquierda) y contra el Estado del bienestar. El presidente argentino se refirió sin nombrarla a la "corrupta" mujer del presidente, que "se ensució" (se enfadó) y se tomó "cinco días" de descanso.

El ministro de Exteriores llamó este domingo a consultas (retiró temporalmente) "sine die" a la embajadora española en Buenos Aires, María Jesús Alonso, como represalia.

Este lunes, José Manuel Albares anunció que había convocado también al Ministerio de Exteriores al embajador argentino, Roberto Bosch, para "exigirle" en persona que Milei se disculpe "públicamente" por sus declaraciones.

Este martes ha confirmado que esa llamada a consultas se convierte en una retirada definitiva, y que la jefatura de la misión queda degradada a nivel de jefatura de negocios.